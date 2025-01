Sadílek o Kuchtovi: Další Čech do jádra. Je to dravec, který se náramně hodí

Video se připravuje ... Ve druhé přípravě Sparty odkopal hodinu, pomohl k vedení. Znovu si vyzkoušel rozestavení se třemi středními záložníky, v centru dění se pohyboval společně s Kaanem Kairinenem a Qazimem Lacim. Prostě sparťanská klasika… Lukáš Sadílek, jeden ze šéfů týmu, po výhře 3:0 nad Bodö/Glimt mluvil o posilách, Janu Kuchtovi i nové formaci, či o fénu od asistenta Michala Vávry. Co vše řekl?

O Kuchtovi „Jsme hodně rádi, že ho tady máme zpátky, protože je to takový dravec. Už jen pro ten styl, který budeme chtít hrát, se nám náramně hodí - do presinku, v němž je opravdu nechutný. Dobře ho známe, věřím, že nám hodně pomůže.“ Kuchta promluvil o svém návratu: Sparta byla pro moje srdce jediná Video se připravuje ...

O Kuchtovi do kabiny „Je to další Čech do jádra, které už je ale hodně namixované, protože máme kluky ze zahraničí, kteří jsou tady delší dobu, a do jádra se už také dostali. Věřím, že se k nám Kuchťák připojí a utvoříme to jádro takové, aby tým šlapal tak, jak to bylo předtím." Přetlak s Kuchtou: návrat trojzubce? Proč Uchenna odmítl Slavii a odpočatý Vrba | Liga naruby Video se připravuje ...

O utkání s Bodö/Glimt „Šlo o soupeře evropských kvalit, hraje Evropskou ligu, v níž má výsledky. Byla to dobrá prověrka. Velmi dobře jsme plnili to, s čím jsme do zápasu šli. Dost se tady v Marbelle soustředíme na defenzivu, na presink, což je hodně vidět. Najednou nám to nabíhá, je tam dost věcí, spolupráce funguje, pak získáváme v presu balony, z čehož padl i gól. Jsem opravdu rád, že tyhle záležitosti fungují. Dvakrát jsme vyhráli, to je super, ale spíš je důležité, aby se tam objevovaly věci, o kterých si říkáme v trénincích a na taktických poradách.“ Kuchta konzultoval návrat s Křetínským, Kofod zaujal, co Haraslín na desítce? Video se připravuje ...

O presinku „Asistent Michal Vávra po nás chce, abychom v něm byli ostřejší, proto nás z lavice koučuje. Proti Malmö to bylo až extrémní. Zvykáme si na to, je to velmi rychlé, ale musím říct, že nám to opravdu nabíhá. Proti Bodö to bylo vidět. Mají velmi dobře zmáknutou hru odzadu, jsou hodně fotbaloví, ale měli problém rozehrát od brány, museli si pomáhat dlouhými balony. Myslím, že nám to fungovalo, což je jenom dobře. Je to takové povzbuzení, když vidíme, že proti takové kvalitě dokážeme takhle bránit. Musíme si to přenést i do ligy.“ Nový asistent Vávra: Sparta by měla na jaře nahánět soupeře Video se připravuje ...

O systému „Je dobře, že máme další rozestavení, se kterým můžeme pracovat. Budeme hodně nečitelní, což je dobře, můžeme to točit, protože 3 - 4 - 3 máme nějakým způsobem zažité. Teď hrajeme 3 - 5 - 2, čímž dostaneme do hry víc střeďáků, možná získáme větší kontrolu nad středem pole, což je super.“ Sparťanská radost po vstřelené brance • Foto Pavel Mazáč / Sport

O sestavě „Nevím, jestli bude na Inter v Lize mistrů taková, jako odehrála proti Norům hodinu. Musíte se zeptat trenéra. Ještě zbývá pár dnů, může se cokoli stát, mohou tam být dvě tři změny. Musím zopakovat, že jsem nesmírně rád, že se tam objevovaly věci, které jsme chtěli do hry dostat.“ Haraslín: Něco jsem vynechal, musím to doběhat. Inter vypadá nadějně Video se připravuje ...