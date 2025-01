Rozhodčí nesplnili fyzické testy. Šéf říká: Budou nejpřipravenější v historii

A vysvětluje, jak k situaci došlo. „Především proto, že jsme jim ze své vůle dali ještě náročnější test, než vyžaduje UEFA. Chceme, aby byli opravdu skvěle nachystaní. A pak taky proto, že nepodvádíme.“

Jak tomu rozumět. Jednoduše tak, že dříve prý zkoušející přivřel oči a nějaké tři desetinky ve sprintovém testu ubral, aby se sudí vešel do limitu. Ten je šest sekund. V minulosti tedy 6,2 mohlo stačit, pokud se někdo slitoval. „Tohle my neděláme. Nechceme podvádět. Pro zajímavost, dva z těch hlavních, co nesplnili, zaběhli 6,03. Ale my jsme jim ani ty tři setiny neodpustili. Já nechci slevovat. Jednoznačně se nám to vyplatí do budoucna,“ je přesvědčený Kovařík.

Test proběhl 8. ledna, hned druhý den po příjezdu na soustředění. Což také mohlo mít vliv na výsledek. „Ale my tohle po nich chceme. Hráči to také nemají jednoduché. Fotbal se zrychluje,“ vysvětluje šéf sudích.

Ti, kteří nesplnili – z hlavních má jít podle informací webu iSport.cz o Cieslara, Pechance, Volka, Zaorala a Dorušáka – absolvují v dohledné době opravný termín. „Myslím, že to celé bude ku prospěchu věci. Všichni budou lépe pracovat a lépe se připravovat. Na jaro budou rozhodčí nejlépe připravení v historii,“ věří Kovařík.

Liga začíná 1. února. „Rozhodčích, i kdyby ti neúspěšní nesplnili, budeme mít dostatek,“ ujišťuje předseda.