Slavia řeší kalamitu, Trpišovský s rouškou. Kerbr: To jsem nezažil

Žádná pohodička ve španělském teple, Slavia se kvůli viróze soustředěním spíše protrápila. Poslední zápasový test sledoval až z povzdálí a s rouškou trenér Jindřich Trpišovský, zhodnocení výhry s Philadelphií 1:0 se tak ujal jeho asistent Milan Kerbr. Ten stále netuší, kdo se stihne dát před čtvrtkem do pořádku. „Na můj vkus byl zápas extrémně tvrdý, ale nenechali jsme si to líbit,“ řekl o měření sil s celkem z MLS.

Co generálka s Philadelphií ukázala?

„Chtěli jsme vidět všechny hráče v akci, ale podmínky nám nedovolily nic jiného než tuto sestavu. Viróza v týmu zasáhla celkově nějakých osmnáct lidí včetně realizačního týmu. Směrem k PAOKu uvidíme, jak se nám sestava bude vracet a s kým můžeme počítat.“

Hodně to komplikuje přípravu na čtvrteční zápas, že?

„Posledních pět dní to bylo stejné. Každé ráno jsme zjistili, že jsou další dva hráči mimo, skladba tréninku pak byla těžká. Někdo má lepší průběh, někdo horší. Tomáš Chorý a Ondřej Zmrzlý už jsou na hřišti a vypadají dobře.“

Co říkáte na výkony mladých hráčů, kteří dostávají šanci, jmenovitě Mikuláš Konečný a Dominik Pecha?

„Dostali by minutáž, i kdyby nebyla viróza. Hráli bychom systémem střídání týmu po šedesáti minutách. Za těchto okolností to dopadlo tak, že Konečný odehrál celý zápas a odehrál ho skvěle. Dobře během něj i mluvil na ostatní kluky. To samé se týká i Dominika Pecha, ale celkově bych pochválil všechny nové hráče.“

Když už zápas nenaznačil moc ohledně sestavy na čtvrtek, ukázal se alespoň jako dobrý test na jaro kvůli soubojové nátuře hry?

„Na můj vkus byl zápas extrémně tvrdý. Třeba El Hadjimu Malicku Dioufovi jsme už ke konci říkali, ať dává balon rychleji od nohy. Zřejmě se na něj připravovali a uzpůsobili si taktiku, aby nám to znepříjemňovali důrazem. Byl to náš první zápas s týmem MLS, tu zkušenost jsme neměli. Zápas byl tvrdý, ale myslím si, že jsme si to ve finále nenechali líbit.“

Soustředění pomalu končí. Celkové hodnocení asi bude kvůli současné situaci trochu rozpačité, že?

„Osobně jsem ještě něco takového na soustředění nezažil, aby bylo tolik lidí v nějakou chvíli mimo. Skladba tréninku se měnila každým dnem. Jsem rád, že se tento zápas dal alespoň odehrát. Vše jsme ale měli v plánu trošičku jinak. Teď už veškeré naše myšlenky směřují na čtvrtek.“

Co budete dělat do úterního odletu?

„Čekáme, že se nám kluci postupně začnou vracet, ale těžko se plánuje. I trenér byl v sobotu v pohodě a v noci měl teplotu 38 stupňů. Takže ráno zkrátka jen čekáte, co vám napíše doktor na WhatsApp, jestli jsou všichni schopní, nebo ještě někdo bude mimo. Ale předpokládám, že na pondělním tréninku už nás bude víc.“