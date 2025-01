Mistři Fantasy: Jak na přestupy? Brát Kuchtu i Markoviče, pozor na Tanka

Přestupový kolotoč možná zamíchal karty v iSport Fantasy lize, než v samotné Chance lize. Působiště totiž změnilo hned několik trenéry oblíbených hráčů – Vasil Kušej, Jakub Markovič, Patrik Vydra či Adam Ševinský. Co to znamená pro Fantasy? To analyzují ve speciálním dílu pořadů Mistrů Fantasy redaktoři Bartoloměj Černík a Michal Kvasnica.