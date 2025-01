Ruman vedl posilu Baníku: Owusu je sprinter, ve čtvrté německé vyděláte...

Jako by si v Ostravě díky zlatým časům Usaina Bolta na atletickém mítinku Zlatá tretra oblíbili sprintery i na fotbalových trávnících. Po Nigerijcích Yirovi Sorovi a Abdullahim Tankovi ulovil Baník Dennise Owusua, čtyřiadvacetiletého Němce s ghanským pasem. „Čekejte obrovskou dynamiku. V bundeslize U19 býval třeba ještě o dvě desetiny rychlejší než ti úplně nejlepší sprinteři,“ představuje posilu z Freibergu expert Petr Ruman. Právě on trénoval Owusua ve Fürthu.

Zatímco útočníky (Tomáše Zlatohlávka s Davidem Látalem) a desítku (Michala Kohúta) si Baník vyhlédl v tuzemsku, pro posilu na kraj hřiště – možná i proto, že Amar Memič pláchl z Karviné do Plzně – vyjel ven. Nicméně nikoli do „běžných“ okolních soutěží. A rovněž nikoli do dvou nejvyšších, jak bývá zvykem.

Dennise Owusua si vyhlédl ve čtvrté, čili regionální německé lize. Ve Freibergu.

Baník na něj dostal tip od trenéra Romana Nádvorníka, který do loňského října vedl Táborsko, a libanonského agenta Ferase Aliho. Začal ho sledovat, zaujal rychlostí. A když do Saska vyrazil skaut Jiří Neček, rozhodl se, že s takovým sprinterem se vyplatí pracovat.

„Viděl jsem jeho zápasy na videu a vypadal dobře. Myslím, že ve třetí nebo čtvrté německé lize jsou zajímaví hráči. Nicméně hodně nám konkurují financemi a zázemím,“ přemítá kouč ostravského béčka Josef Dvorník, v jehož mužstvu se možná Owusu na jaře bude objevovat.

Ale zůstaňme ještě u peněz a nechejme promluvit toho nejpovolanějšího: experta deníku Sport Petra Rumana, který v Německu žije už dvacet let. Z hráče se stal postupem času trenér a taky znalec místních poměrů. Včetně ekonomických.

Bude brát Owusu na Bazalech víc než na západě?