Hapalovi se Řek líbí. A chce do Baníku, těší kouče. Ewerton prý spíš zůstane

PŘÍMO Z BELEKU | Je dobrý herně i charakterově a chce k nám. To zjistil kouč Baníku na inspekční cestě do Řecka, kam se jel přesvědčit, zda je stoper Giorgios Kornezos (26) z Lamie ten pravý. Za týmem však do Turecka zatím nedorazil. Ostrava končí soustředění bez náhrady za Emmanuela Uchennu, ale s oporou Ewertonem. „Řekl mi, že chce zůstat,“ konstatoval potěšeně trenér Pavel Hapal.

Na Turecké riviéře po středečním vydatném dešti vysvitlo slunce, ovšem nad stoperem pro Baník zůstávají viset mračna. Variantou číslo jedna je urostlý Giorgios Kornezos, který nehodlá dále setrvávat v Lamii, posledním celku řecké nejvyšší soutěže. Nabídka z Ostravy ho zaujala, česká liga ho láká. „Je to o tom vyřešit to tak, aby ho klub uvolnil. Pokud nepřijde on, budeme shánět dál,“ uvedl trenér Pavel Hapal.

S rodákem z Atén vedl v lednu přímo v Řecku dlouhý rozhovor. Řeč běžela v angličtině, k dispozici byl i překladatel do češtiny. Mínil se na vlastní oči a uši přesvědčit, že by byl pro Baník užitečnou posilou. „Je vysoký, výborný ve vzduchu a na svou výšku velmi pohyblivý. Splňuje parametry, které nám s Uchennou odešly,“ sdělil Hapal pro deník Sport a web iSport.cz.

Nejprve přišel tip od hráčova agenta, následně si zástupci ostravského klubu stopera řádně proklepli. Na videu a pak i osobně. Cesta na jih Evropy byla pro kouče zásadní. „Chtěl jsem, aby viděl, že má o něj trenér velký zájem. A také abych vyčetl, jaký je to kluk,“ nastínil. Ke všem pozitivům schází jediné: dohoda s Lamií o transferu.

Zároveň ale Hapal tvrdí, že není důvod k panice. Pořád má v šatně kvarteto Chaluš, Frydrych, Lischka, Pojezný, z béčka si vytáhl Měkotu a jako záskok může použít Fukalu.

Na Látala je tempo ještě rychlé

Pravděpodobné je setrvání produktivního esa Ewertona, byť zájem egyptského Al Ahly je nejspíš stále žhavý. Trenérovi však Brazilec řekl, že zůstane. Ovšem stát se ještě může ledacos. „Víte, jak to ve fotbale chodí. Za čtyřiadvacet hodin může být všechno jinak,“ poznamenal Hapal, jenž začleňuje do sestavy mimo jiné ofenzivního záložníka Michala Kohúta ze Slovácka. Je rád, že se dlouho vytipovaného borce povedlo přivést už nyní v zimě. „Potřebovali jsme po zranění Šíňase (Matěje Šína) vytvořit ve středu hřiště větší konkurenci, což nám Míša bezezbytku splňuje,“ sdělil. Vidí ho na podhrotu, případně o pozici níž. „Protože i dobře brání,“ ocenil.

O minuty na hřišti bojují také útočníci Tomáš Zlatohlávek a David Látal. Ten na podzim válel za druholigovou Chrudim a vystřílel si přestup o patro výš. „Etabloval se fajn, ale je vidět, že to tempo je na něj ještě rychlé. Ostatní hráči už jsou na něho zvyklí. Trénujeme hodně těžce a po druhém zápase, kdy dostal devadesát minut, toho měl dost. Není to o tom, aby se nám ukázal. Víme, co je za hráče. Důležité je, aby se připravil na ligu,“ dodal.

Dvaadvacetiletý autor deseti podzimních branek ve F:NL opravdu není synem bývalého hráče a známého kouče Radoslava Látala, jak si kdekdo myslí. Jen shoda příjmení. „Už se mě na to několik lidí ptalo,“ pousmál se ostravský trenér. Toho těší, že se blíží úplné uzdravení reprezentanta Matěje Šína. „Věřím, že po návratu ukáže, že je kost zahojená a on bude moct pomalinku začít trénovat,“ přál si.

Jako gólmanská dvojka dorazil Jakub Trefil ze Sigmy Olomouc. Hapal ho zná od jeho dětství, neboť byl spoluhráčem jeho syna. „Projevil zájem k nám jít a říkal, že si na svou šanci klidně počká a bude pracovat. Tomu věřím, protože ho znám,“ ujistil s tím, že jasnou jedničkou do startu jara je třicetiletý Dominik Holec. Tomu uvolnil místo Jakub Markovič (Slavia).

Generálku na ligu absolvuje Baník v pátek odpoledne v Beleku proti ukrajinské Oleksandriji.