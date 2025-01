Spáčil v nejistotě. Už toho bylo dost, přiznává stoper Hradce. Kde skončí?

PŘÍMO Z BELEKU | Plzeň, Slavia anebo rovnou zahraničí? Karel Spáčil (21), žhavé jméno zimního přestupního okna, pořád neví, s jakým zajímavým klubem spojí svou budoucnost. Každopádně už ho dotazy na tohle téma zmáhají. „Bylo toho už dost. Je to pořád to samé dokola,“ usměje se stoperský objev z Hradce Králové v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz. ze soustředění v Turecku.

Opakuje, že se koncentruje na start jarní sezony a Hradec Králové. V jeho dresu by měl ročník dohrát a pak tradá do světa. Možná „:jen“ do Prahy či do Plzně, ale třeba v příštích týdnech a měsících opoutá i zájemce z ciziny. Například na červnovém EURO hráčů do 21 let. „Nedá se to vyloučit, variant je milion,“ souhlasí obránce, který během roku neskutečně vyletěl. Vděčí za to své píli, upravenému přístupu k fotbalu.

Platí v tuhle chvíli, že zůstáváte do léta v Hradci Králové?

„Vypadá to, že ten půlrok bych měl tady strávit. Nevím, co bude dál, teď se můj přestup řeší. Jde to mimo mě. Myslím, že příští týden bude po návratu z Turecka definitivně jasno. Určitě chci vědět, kde budu hrát, ale ještě pořád zbývá pár dnů.“

Upřímně, vnitřně preferujete jednu z variant?

„Ne ne. Ani nad tím už moc přemýšlet nechci. Popravdě, bylo toho už dost. Ať už ze strany klubu, rodiny, známých. Je to pořád to samé dokola. Co bude, to nechám na ostatních. Na něčem jsme domluvení a myslím, že to tak platí. Už aby bylo po tom všem.“ (úsměv)

Jak je možné, že jste za rok takhle výkonnostně vyskočil?

„Taky nad tím hodně dlouho přemýšlím…Vybral bych asi tři věci. První z nich je podpora mých nejbližších. Pak moje práce, která nese ovoce. A potřebujete i trošku fotbalového štěstíčka. Nahrály mi okolnosti, důvěra nového trenéra. Když tohle všechno skloubíte, může z toho vzniknout tohle.“