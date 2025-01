Baník: výhra s Ewertonem a parádou Kohúta. Stoper na bodu mrazu

Ve Slovácku se Michal Kohút ke standardkám v konkurenci Marka Havlíka a dalších moc nedostal. V Baníku to může být jinak. Zimní posila Hapalova souboru v poslední minutě generálky na ligu parádně zakroutila přímák pod břevno a Ostrava porazila ukrajinskou Oleksandriju 2:0. „Víme, že to umí, není to překvapení. Krásný gól, jsme rádi, že se u nás takto uvedl,“ reagoval trenér Pavel Hapal před odletem ze soustředění v Turecku.

PŘÍMO Z TURECKA | Jak je na tom Baník týden před ostrým jarním startem v Liberci? Slušně. Na závěr přípravy zdolal v Beleku druhý celek ukrajinské ligy, vždy skóroval úplně na konci obou poločasů. V tom prvním, kdy nastoupila silnější jedenáctka, Tomáš Rigo suverénně proměnil penaltu za faul na Patricka Kpoza. Po Kohútově trefě v 90. minutě rozhodčí pod světly ukončil zápas.

První půli odehrál za vítěze Ewerton (který dvakrát nebezpečně vypálil), jehož přestup do Egypta už není příliš pravděpodobný. „Mně řekl, že zůstane,“ uvedl kouč Hapal. Stát se ovšem pořád může cokoliv, Al-Ahly nabízí Brazilci skvostné finanční podmínky. On je však v Ostravě spokojený a vábení odolává. „Je tady,“ pousmál se sportovní manažer Luděk Mikloško v krátkém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Klub si musí nechat ve svých prohlášeních otevřená vrátka. „Přestupní termín ještě neskončil, budeme v napětí až do konce,“ předpokládal.

Dál od realizace je aktuálně příchod řeckého stopera Giorgiose Kornezose z Lamie. Jednání s druhou stranou k dohodě nesměřuje. „Je to na bodu mrazu,“ vystihl Mikloško. Poslední tým tamní Super League se nechce zbavit své opory. „Je pro ně důležitým hráčem, chtějí ho udržet.“ Variant je víc, ale kvalitních dostupných stoperů na trhu málo. „Nejsme jediní, kteří nějakého hledají,“ poznamenal člen vedení.

(Nejen) Posily v akci

V generálce, kterou kvůli poranění zad nedohrál další novic Dennis Owusu, se objevil nový adept na místo v základu. Sedmadvacetiletý pravák Alexander Munksgaard v první půli naznačil, že už je pro českou nejvyšší soutěž použitelný.

Po zářijovém příchodu z chorvatské Gorice dosud působil v béčku, ve druhé lize zapsal vlasatý Dán sedm startů. Zdá se, že dozrál pro áčko. „Odehrál to dobře, je připravený i kondičně. Vypadá to, že je klidný na balonu. Zatím jsme s ním spokojení,“ sdělil Mikloško po vítězství nad Oleksandrijou.

Přispěl k němu také Tomáš Zlatohlávek, nováček z Pardubic. Ten byl součástí nabitější první sestavy, ovšem žádný závěr z toho pro první kolo nedělá. „Měli jsme dvě jedenáctky, v poločase se to prostřídalo. Nevnímám to tak, že bych měl být za týden v základu,“ sdělil opatrně poté, co odkroutil pětačtyřicet minut pod hrotovým útočníkem Erikem Prekopem.

Po příchodu z Pardubic si zvyká na větší kvalitu i konkurenci. „Člověk se pere o místo,“ uvědomil si velmi rychle. Přesto má své ambice. „Chci odehrát co nejvíce minut a pomoci týmu kanadskými body,“ přiznal útočník, jehož si přál mít v kádru kouč Hapal.

On sám byl nakloněný tomu z východu Čech odejít v zimě za novou výzvou. „Byl jsem nastavený, že chci jít. Baník je jeden z největších klubů v Česku. Nabídka byla zajímavá obzvlášť pro mě, když jsem z Ostravy,“ doplnil hráč s přezdívkou Zlatan, jenž prošel akademií Baníku. V Turecku se mu nejvíce povedl právě poslední duel. „Předtím to bylo dobré běžecky, ale herně jsem se úplně necítil. Teď už jsem byl spokojený,“ přiznal po povedeném tréninkovém kempu v Turecku.

V něm potvrdil pozici nové brankářské jedničky Dominik Holec, který proti Ukrajincům vystřihl brilantní zákrok na čáře. „Je to výborný gólman,“ poznamenal Hapal. „Nepochyboval jsem o něm. Předtím prostor nedostal jen kvůli tomu, že tady byl Markovič,“ připomněl.