Kozel o Jablonci: Když jsou výsledky, je vše růžové. Podpisy opor čekal

Může těsně před startem ligy někdo odejít?

„Doufám, že ne. Věřím, že se podaří dotáhnout to, co ještě není. Petr Ševčík je s námi, trénuje a hraje, takže to snad dopadne.“

Co od něj čekáte? Schopnosti má skvělé, ovšem dlouho nehrál.

„Přesně jak říkáte…O jeho kvalitách se nemusíme bavit. Hrál roky za Slavii a byl v nároďáku. Kdyby byl v té formě i dnes, byl by pro nás velkou posilou. Jenže Ševa celý podzim nehrál, což se na každém hráči projeví. Nicméně je zdravý a věříme, že fotbal nezapomněl. Jsou tu předpoklady, že se v krátkém horizontu může do té bývalé formy dostávat.“

Překvapilo vás mile, že obránci Jakub Martinec a Nemanja Tekijaški prodloužili v předstihu smlouvy, byť měli zajímavé nabídky odjinud?

„Určitě mě to nepřekvapilo. Snažili jsme se o to už během podzimí sezony. Byla to jedna z našich zimních priorit. Oba jsou pro nás důležití. Prodloužil i Chramosta. Jsme rádi, že nemusíme do mužstva, které poměrně fungovalo, výrazněji zasahovat. Výsledky pomohly tomu, že hráči cítí, že jsou tu nějaké ambice a můžeme udělat úspěch. Ty podpisy to potvrzují. Těší mě, že si to sedlo.“

V kádru máte borce mnoha národností. Dá se v takovém prostředí vytvořit skutečná parta?