Janotka: V útoku jedničku nemáme. Co návraty Klimenta s Růskem a posily?

PŘÍMO Z TURECKA | Když se ráno podívá z okna hotelu Limak Lara, do něhož pere slunce, je mu fajn. „Tady nemůže mít člověk špatnou náladu,“ usměje se Tomáš Janotka (42) ve finiši soustředění na Turecké riviéře. Nejen, že ho těší teploty kolem dvaceti stupňů a kvalitní travnaté plochy. Pozitivem je také lepšící se zdravotní stav elitních útočníků Růska s Klimentem či kvality posil v čele s Abdullayem Syllou z Vyškova. Ten má z noviců do sestavy pro rozjezd jara nejblíže.

Řešíte týden před startem jarní části nějaké personální záležitosti v kádru?

„Určitě. Když vezmu zraněné a hráče v rekonvalescenci, je nás třicet plus tři gólmani. To je obrovské číslo. Naprosto přirozeně dojde ke zúžení kádru. Pokukujeme i po nějakém příchodu. Řešíme pozici desítky a útočníka. Dlouhodobě je mimo hru Filip Uriča, který je po operaci zkříženého vazu. Pomalu se dává do kupy Lukáš Vraštil, do kontaktu může jít od 21. února. Kvůli trombóze nemohl s námi odletět do Turecka. Uzdravují se Julda (Lukáš Juliš) a Klímič (Jan Kliment).“

V zimě dorazili zajímaví hráči – litevský reprezentant Artur Dolžnikov, bývalý český Jan Sýkora, guinejský Abdullaye Sylla, Estonec Vladislav Kreida…

„Není jednoduché přetáhnout nebo vykoupit hráče z české ligy. Proto jsme se dívali i do zahraničí, kde jsme našli zajímavé typy. Věřím, že potenciál, který v sobě mají, dokážou naplnit. Uvidíme, v jakém časovém horizontu.“

Kdo má nejblíže do sestavy?