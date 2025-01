Proč ve Spartě propadl Solbakken: liga i opatrný styl. Byl jako spící panna

Mizí (i když zatím na omezený čas) s cejchem neúspěchu. Tak to je. Od Markuse Solbakkena, norského elegána, který před rokem dorazil do fotbalové Sparty jako malý klon Tomáše Rosického, se čekaly divy. S cenovkou 50 milionů korun byl možná svázaný, ale to není omluva. Minimálně jaro stráví ve druhé italské lize. „Toskánsko je krásný kraj,“ usměje se expert deníku Sport Jakub Rada při zmínce o Norově angažmá v Pise, která usiluje o postup do Serie A. Bývalý záložník Sparty, Hradce či Mladé Boleslavi, hráč se starty v reprezentaci, komentuje důvody, proč syn trenéra norské reprezentace v Praze strádal.