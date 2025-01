Velká zpověď Lercha s Kladrubským: Jestli ligu udržíme, natočíme film

V létě náhlé odvolání po nástupu majitele Dalibora Jirky, podobně rychlý návrat k týmu po lednovém nástupu Vladimíra Koubka. Trenéři Dynama jdou takřka do nemožné mise, ale klubu chtějí pomoct. Během hodinového povídání pro web iSport.cz z Jiřího Lercha i Jiřího Kladrubského srší energie, kterou se snaží přenášet na mužstvo. Od aktuální složité situace se vrací i k divokému létu, kdy museli vyklidit pozici pro Františka Straku. „Tohle jsme těžce kousali,“ přiznávají.

Nejdřív k současnému stavu – jak je tým po krátké přípravě nachystaný na jaro?

Jiří Lerch: „Jsme tady přibližně čtrnáct dní. S Jířou (Kladrubským) jsme do toho šli s tím, že chceme mužstvo nastartovat. Hlavně do něj vnést psychickou pohodu. Také, což je hodně těžké, do toho vnést nějaké principy naší hry. Co se týká obranné i útočné fáze. Vracím se k těm čtrnácti dnům, prostoru opravdu moc nebylo. Ale co nám ukázaly přáteláky (Soběslav, Táborsko, Sparta B) – kluci jsou vnímaví, snaží se naše pokyny plnit. S přípravou panuje spokojenost.“

Teď k druhému Jiřímu – cítíte z mužstva správnou energii?

Jiří Kladrubský: „Na každém tréninku je vidět, že kluci jsou do toho zapálení. V zápasech se objevují věci, co po nich chceme. Převažují pozitiva v ofenzivě, na defenzivu se ještě musíme zaměřit. Pracujeme na tom každý trénink, snad se to směrem dozadu bude jenom zlepšovat.“

Vidíte paralelu s loňským jarem, kdy jste společně Dynamo v lize zachránili přes úspěšnou baráž proti Táborsku?

JL: „Neporovnával bych to. Situace byla bodově jiná, to je jedna věc. Bylo tady také zkušenější mužstvo. Nechci mluvit o kvalitě, teď tady také máme kvalitní hráče, ale kádr je úzký. V tomhle směru to bude složitější. Hlavní je ten značný bodový odstup. V základní části zbývá nějakých jedenáct zápasů, které nebudou jednoduché. Nejvíc nám naznačí už v sobotu porovnání s Duklou.“

Upřímně – dá se ve vašem případě vůbec myslet na záchranu?

JK: „Určitě nic nebalíme. Několikrát jsem říkal, že hlavní priorita je získání licence, aby se v Budějovicích udržel profesionální fotbal. Budu asi mluvit za nás oba, že pokud bychom záchraně nevěřili, minimálně tomu, že chceme v lize zamíchat kartami, tak tady nejsme. Děláme všechno, abychom ostatní týmy potrápili. Hlavně chceme změnit obraz hry, dostat kluky do pohody a pak třeba přijdou i výsledky. Na co to bude stačit, to uvidíme.“

Jít teď do Dynama je z trenérského pohledu skoro sebevražda. Kdo koho víc přemlouval, že jste se k týmu vrátili po letním odvolání?

JL: „Vůbec jsme se nerozmýšleli, ani jeden z nás toho druhého nepřemlouvali. Řeknu to takhle. Celý půlrok jsme byli v kontaktu, bavili jsme se o tom, jak vypadají výkony týmu. Nevynechal jsem na stadionu jediný domácí zápas, výsledky i výkony mě pochopitelně trápily. Ale nechci se k tomu moc vracet. S panem Koubkem jsme také byli celou dobu v kontaktu, věděli jsme, že existuje možnost, že si klub pan doktor vezme nazpátek. Když nás oslovil, okamžitě jsme kývli a byli jsme natěšení na práci.“

JK: „Já jsem ještě potřeboval vědět, co s klubem bude dál. Nějaké přísliby, vize jsou, proto jsme do toho také oba šli. Není to postavené tak, zachraňte ligu, jinak zase půjdete. Oběma nám šlo o to, co bude s klubem dál. Když jsme odpovědi dostali, řekli jsme OK, jdeme do toho.“

Záchrana je těžká, pojďme si vybudovat tým

Je situace klubu stabilnější, než před rokem?

JL: „Mám z těch čtrnácti dnů, kdy to bylo dost hektické, dobrý pocit. Tým je z padesáti procent jiný, museli jsme ho lépe poznat, zjistit, v jakém je stavu. Hlavně co se týká psychiky. Na podzim to nebylo pro kluky jednoduché. Ale ptal jste se na chod klubu – soustředíme se na práci s týmem, ostatní věci, co řeší vedení, jdou mimo nás, třeba spor o akcie. Já tohle nevnímám, snažíme se připravit mužstvo na první zápas v sobotu s Duklou.“

Věříte panu Koubkovi?

JK: „I panu Koubkovi, tak bych to formuloval. Lidí kolem něj je víc, my dva jsme