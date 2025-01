Rozohněný Minář o smlouvách: Jaký bonus pro Macíka? Mluvil i o prodeji

Minulý týden byli lidé z Kaprain v Olomouci, co jste se od nich dozvěděl?

„Myslím si, že je to v nějakém procesu a není tam nic, co bychom k tomu mohli říct. Tam se ani nic komentovat nedá.“

Proč preferujete jejich nabídku oproti té od Blue Crow Sports Group, která trvá už rok?

„Nemyslím si, že někdo preferuje nabídku jednu nebo druhou. Už jsem na to odpovídal. Kdokoliv z členů orgánu má možnost přivést kteréhokoliv zájemce o klub. Jestli je tady jeden zájemce a druhý zájemce? Spolek se rozhodl dát prioritu variantě, že by si v první fázi měli vzít podklady lidé z Kaprainu. Takto to rozhodl celý výbor spolku, který je největším akcionářem. To není o tom, jestli někdo preferuje, co je vlevo a co vpravo.“

Můžete nastínit konkrétní obrysy, v čem se nabídky liší? Hrají tam vliv i vztahové záležitosti nebo ekonomický rozdíl?

„Nerozumím, jaké vztahové záležitosti myslíte.“

Dobře. A převyšuje jedna nabídka tu druhou ekonomickým potenciálem?

„Ne.“

Proč se vám dosud za dva měsíce nepovedlo přivést útočníka?

„Nějakým způsobem ta snaha trvá. Byl to jeden z postů, které jsme chtěli posílit. Věděli jsme, že Julda (Lukáš Juliš) nebo Honza Kliment mají zdravotní problém, který zasáhne i do jara. Nevíme teď úplně stoprocentně, jak dlouho to bude trvat. My jsme tam samozřejmě některá jména měli, ale nebylo to postavené tak, že musíme někoho vzít za každou cenu. Byli tam hráči, které jsme sice chtěli, ale z nějakých důvodů nešli udělat. Ať už z jejich osobních nebo kvůli zájmu klubů, které je chtěly prodat třeba do zahraničí. Pak tady byli hráči, kteří by k nám rádi přišli, ale trenérům se nehodili do způsobu hry. Máme tu i naše kluky, ale útočníka jsme chtěli najít. Sehnat útočníka s takovou produktivitou jako má Honza Kliment, to je strašně těžké. Typologicky jsme si hráče vybrali, ale z nějakých důvodů to prostě nevyšlo a další se do toho trenérům nehodili. Máme to pořád otevřené, byť ta možnost je teď daleko menší než na začátku přípravy. Nicméně jsou tady Muritala nebo Fiala. Není to postavené tak, že bez nového útočníka bychom nemohli hrát.“

Jak vidíte posily, které přišly? Kreidu, Dolžnikova, Sýkoru, Syllu...

„Zadání bylo takové, že potřebujeme šestku, krajní hráče a útočníka. To není tak, že hráče z Česka bychom si nedokázali vytipovat, ale ekonomicky bychom si na ně netroufli. Pak je tady varianta B, kdy hledáte v zahraničí. Trenéři si vybrali tyto hráče a my jsme je udělali. O kom jsme se nemuseli bavit, to je Honza Sýkora. Věříme, že během podzimu nás přesvědčí i ti, kteří tu jsou na půlroční smlouvu a následnou opcí. Teď je hodně důležité, aby se byli schopni aklimatizovat a přizpůsobit se soutěži.“

Skautovali jste Kreidu s Dolžnikovem dlouho, než jste je podepsali? Byli jste se na ně osobně podívat?“

„To vám okomentuje trenér Janotka.“

Není možné, aby hráči...

Jak těžké bylo dotáhnout Syllu? Údajně se o něj zajímala i Plzeň.

„Nevím, do jaké míry byla ve hře Plzeň, ale samozřejmě se o tom psalo. Vím, že nějaký zájem tam byl i od dalších dvou ligových klubů. V tomhle případě je ale důležité trefit určitou dobu. Když se o něj kluby zajímaly, bylo to asi podložené přestupem z Vyškova. Částka byla taková, že si kluby na to netroufly, podobně jako jsme si netroufli my. S postupem času se ale řeklo, že by šlo udělat hostování s opcí, což byl pro nás ideální stav. Je to vždy otázka načasování, a kdy do toho vstoupíte. To, že jste první, je někdy výhoda i nevýhoda. Taky on ale musí prokázat, že se na českou ligu dokáže adaptovat.“

Jak to vypadá s Kryštofem Daňkem a jeho možným příchodem?

„Řeknu to v obecné rovině. Myslím si, že o Daňka by mělo zájem 70 nebo 80 procent klubů. Je to velice šikovný hráč. Zatím je ve Spartě, ale přestupní termín ještě nekončí. Uvidíme.“

Jaký vývoj mají jednání s Jakubem Pokorným a Filipem Zorvanem ohledně prodloužení smlouvy?

„Oba hráči dostali od Sigmy Olomouc nadstandardní nabídky. Přejí si zkusit zahraničí, protože letos už mají 29 roků a nikde v zahraničí nebyli. Pokud to půjdou zkusit, my budeme shánět další.“

Proč jste Pokornému nedávno zamítli odchod do zahraničí, když nabídka splňovala představy, které jste mu dřív řekl? Udělal byste to teď jinak?

„Ne, neudělal bych to jinak. Nebyla to taková nabídka, která by uspokojila klub. Není možné, aby hráči odcházeli jenom proto, že by měli podmínky, se kterými jsou spokojení jen oni. Spokojený musí být i klub. Ve světě i v Evropě je normální, že hráči po skončení smlouvy odcházejí. My nikdy nenecháváme jednání o prodlužování smluv na poslední chvíli. S těmito hráči jednáme přes rok a oni vědí, jak to je. Kuba Pokorný má deadline, do kdy naše nabídka bude platit a může se rozhodnout. Víc nemá cenu odkrývat.“

Jak se zachováte k Janu Vodhánělovi, který si přetrhl zkřížený vaz v koleni a v červnu mu taky končí kontrakt?

„Kdybyste byli na mém místě, nevím, jestli byste se zraněným hráčem řešil prodloužení smlouvy. Má ji do června a uvidíme, jak se bude dávat zdravotně dohromady. Těžko říct, jaké budou jeho další myšlenky, protože všichni chtějí do zahraničí. U něj je to teď daleko komplikovanější, protože možná až do září se bude dávat dohromady. Pokud nás bude jeho zdravotní stav uspokojovat a bude mít zájem pokračovat, není problém jednat. Ale v této fázi si myslím, že pokud by to byl hráč, který má 19 nebo 20 roků, tak oukej. Tyhle případy jsem zažil, když jsem byl v Boleslavi a Chramosta se Zahustelem si udělali křížové vazy. Protože byli mladí kluci, smlouvy jsme jim prodloužili i ve stavu, v jakém byli. Honza nepatří k nejmladším hráčům, takže tam si počkáme, jak bude vypadat na konci sezony.“

A co další podobné případy jako Jan Navrátil, Antonín Růsek, Lukáš Juliš a Lukáš Vraštil?

„Uvidíme, jakým způsobem se budou prezentovat na jaře, a pak si vyhodnotíme s trenérem, jestli chceme, aby někdo z nich pokračoval.“

Hodnotíte zpětně dvoumilionový bonus za prodloužení smlouvy pro Matúše Macíka vzhledem k jeho výkonům, počtu startů a odchodu do Slovanu Bratislava de facto zdarma, jak zmínil slovenský klub, za chybu?

„Jaký bonus? Kde jste k tomu došel prosím vás?“

Tyto informace máme ověřené.

„Nevím, co furt máte s tím, že někdo odchází zdarma. Macík zdarma přišel. A nevím, kde jste načerpal, že tady někdo měl dvoumilionový bonus. Já jsem v Sigmě jedenáct let a dvoumilionový bonus u nás nikdo v životě neměl. Máte velmi špatné informace. Je třeba, abychom si k tomu něco řekli a nepsali nějaké hovadiny.“

Nepíšeme...

„Nikdo tady dvoumilionový bonus neměl, a jestli Macík odejde za něco nebo neodejde, to je jenom na vyhodnocení toho klubu, který ví, co si může a nemůže dovolit. Před třemi roky, kdy Macík přišel, jsem tady na tiskovce neviděl nikoho, kdo by se ptal: Tyjo, takový gólman a přišel zadarmo?“

A nelitujete, že jste ho dříve nezpeněžili?

„Ne. Pokud se hráč zraní, neovlivní to nikdo. Je to součást sportu. To je stejné, jak kdybychom litovali toho, že jsme Tondu Růska koupili za takové peníze. On sám je dneska nešťastný a přemýšlí, jestli by neměl skončit kariéru. A my bychom těch peněz měli litovat? Samozřejmě to mrzí, ale je to sport a zranění k tomu patří.“