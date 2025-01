Footcast Preview: Sešívaní s nulou, Kuchta dá gól a šlágr na severu Čech

Jakub Podaný netrpělivě vyhlíží start Chance Ligy a nejvíc se těší na duel Budějovic s Duklou: „Je to zápas s největším příběhem, protože je to hned na startu jara souboj o záchranu. Dukla může Dynamo definitivně odstřihnout, ale zároveň pokud by se jí to nepovedlo, tak si může přenést do dalších zápasů nervozitu. Vedení celku z Julisky zajímavě doplnilo kádr například o Čermáka nebo Mosqueru. Tito hráčí zvýší kvalitu v týmu a také přinesou cenné zkušenosti.“

Největší očekávání z prvního jarního kola má Michal Kvasnica od souboje Liberce s Baníkem. „Liberec dobře posílil a v bráně se podle mě představí Slovák Ivan Krajčírik. Velkým plusem bude univerzálnost Lukáše Masopusta, který by při absenci Knapíka a pozdním příchodu Gabriela mohl začít na pozici pravého stopera. Baník má pod Pavlem Hapalem špatné vstupy do sezon a i proto čekám Ewertona hned v základu. Žádné šetření kapitána nebude,“ myslí si.

„Slavia proti Bolce nezaváhá. Škoda, že je Vasil Kušej zraněný, hned mohl nastoupit proti svému bývalému klubu. Boleslav bude bez něj a Vydry hodně oslabená a příchody Michala Ševčíka ani Ylldrena Ibrahimaje ji nespasí. Slavia si doma dojde pro tři body, ale nebude to žádný gólový koncert. Na Fortuně mě zaujala sázka na multiskóre. A sice výhru „sešívaných“ 1:0, 2:0 nebo 3:0 v kurzu 2.41. Čisté konto si podle mě připíše Jindřich Staněk, který začne v brance Slavie pouť za vysněným titulem.“

Všichni aktéři Footcast Preview se ve studiu shodli, že Sparta zvítězí na hřišti Slovácka a Jan Kuchta by mohl okořenit svůj návrat do Sparty brankou.