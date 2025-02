Ligová prognóza: nevyzpytatelný Baník, posuny Liberce i Jablonce

Video se připravuje ... Vstávat, zimní přestávka skončila, jde se do boje! Začíná druhá polovina sezony Chance Ligy. O titulu je s největší pravděpodobností rozhodnuto (co by se muselo stát, aby neslavila Slavia?). Přesto je tu Plzeň v dobré formě, Sparta chce odčinit nepovedený podzim a i další celky mají smělé ambice. Deník Sport se velké prognóze pustil do toho, jak dopadne ligové jaro. Kdo se v tabulce posune nahoru a koho čeká propad? Pro zobrazení síly jednotlivých týmů se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.

České Budějovice Existuje alespoň malá šance na únik z posledního místa tabulky? Jonáš Bartoš, redaktor Sportu a iSport.cz

„Napoví už první jarní kolo, kdy Dynamo přivítá doma předposlední Duklu. Se třemi body za podzim se ještě nikomu v historii zachránit nepodařilo, staronové duo na lavičce Jíří Lerch a Jiří Kladrubský se s mladým týmem pokusí o zázrak. Budějovice uspěly před rokem v baráži s Táborskem, současná situace je ještě složitější.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Neexistuje, klub je jedna velká blamáž. Tři body jsou něco šíleného a ještě horší je to, co se děje okolo. Budu rád, když spadnou. Ne proto, že bych jim to přál. Ale z toho důvodu, že ostatní kluby jsou na rozdíl od Dynama stabilizované a aspoň nějak fungující. České Budějovice se ze všeho nejvíc potřebují ve druhé lize přetransformovat."

Dukla Praha Venku z podzimních zápasů pouhé dva body za remízy. Má Dukla na víc? Jonáš Bartoš, redaktor Sportu a iSport.cz

„Petr Rada věří, že určitě ano. Pokud už v prvním kole přiveze tři body z Českých Budějovic, našlápne k tomu, aby se vyhnula přímému sestupu. Od hlavního konkurenta z jihu přišel šikovný záložník Marcel Čermák, klub posílil i o vysokého hroťáka Kevina-Prince Millu, kamerunského útočníka a syna legendárního střelce.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„V mých očích jde o jasného kandidáta na baráž. Dukla nemá kádr na to, aby hrála někde výš a přemýšlela ambiciózněji, byť to možná některé klubové legendy těžce nesou. Když se jako nováček zachrání, třeba v baráži, mohou to brát jako úspěch. Každý soudný člověk při pohledu na kádr musí uznat, že jsou tam, kde kvalitou patří."

Pardubice V útoku Tanko místo Zlatohlávka. Živá voda, nebo slepá ulička? Jiří Fejgl, redaktor Sportu a iSport.cz

„Abdullahi Tanko v Baníku ztratil na údernosti, ukázalo se, že je to pro něj příliš vysoký level. V Pardubicích mu však může sedět styl hry, tým nebude tolik dominovat jako Ostrava, proto bude mít prostor pro brejkové situace. Na druhou stranu nahradit Tomáše Zlatohlávka bude složité. Zkrátka odešel tahoun.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Příchod Tanka je pro mě velké překvapení. Jednu dobu byl v Baníku jedním z nejnebezpečnějších hráčů ligy a pomalu už za půl roku ho nechtějí? Asi k tomu mají pádné důvody a věděli, co dělají. Je otázkou, jak k tomu Tanko v Pardubicích přistoupí. U Afričanů je to vždycky o hlavě. Já osobně bych chtěl radši Zlatohlávka než Tanka, neměnil bych."

Teplice Porazily doma Slavii. Je to argument pro opuštění zóny bojů o udržení? Bartoloměj Černík, redaktor Sportu a iSport.cz

„Rozhodně ano, Teplice ukázaly v závěru podzimu sílu, která jim v nešťastném začátku sezony chyběla. Další argument? Pět z šesti zápasů s top trojkou už mají ,Skláři‘ za sebou, navíc se jim vyčistila marodka. I v minulé sezoně mělo Frťalovo mužstvo mnohem lepší jaro a dlouhodobé nastavení týmu předznamenává postup tabulkou.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Argument to není, protože rozhodovat se bude jinde. Ale Teplice to zvládnou. Přijde mi, že celému klubu pomáhá fakt, že trenér Zdenko Frťala má silnou pozici. Nespekuluje se o jeho budoucnosti, všichni vědí, na čem jsou. A to se vám pak promítá i do kabiny. Hráči mají čistou hlavu, neřeší jiné věci. Zachrání se bez výraznějších potíží."

Bohemians Doma skóre 15:21 a jen dvě výhry, venku 9:9 a 12 bodů. V jakém rytmu budou klokani skákat na jaře? Pavel Šťastný, redaktor Sportu a iSport.cz

„Plánují odbrzdit, posunout páku na vyšší rychlostní stupeň a sešlápnout plyn. Dynamika a intenzita. Na tohle chce trenér Jaroslav Veselý spoléhat. Proto se spolu s vedením klubu pustil do přestavby kádru, v němž skončili třicátníci s výrazně popsaným zdravotním listem. Pokud Vršovičtí stabilizují defenzivu a zvýší tempo, dohopsají v tabulce o pár schodů výš.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Přijde mi, že od skvělé sezony, kterou zakončili předkolem Konferenční ligy, hrají pod své možnosti. Nemají kreativního hráče, který by uměl změnit rytmus, přinést nadstandard, udělat rozdíl. Proto se snaží hrát jednoduše a rychle nahoru, předvádějí bojovný fotbal. A ani ten jim moc nešel, takže budou mít problémy se střílením gólů a zůstanou dole."

Karviná V závěru podzimu ztratila tři duely v koncovkách. Poznamená ji to na startu jara? Michal Koštuřík, redaktor Sportu a iSport.cz

„Určitě to nebude mít přímý vliv na další výsledky. V klubu se touto skutečností nikdo nezabývá, navíc šlo o těžké duely v Ostravě, s Plzní a na Bohemians. Karvinou spíš posílí, že byla v těchto bitvách ve hře až do konce, navíc v Ďolíčku dokázala uhrát remízu. Rozjezd jara daleko víc ovlivní ztráty opor v čele s Mosesem a Memičem.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Nebude to hrát roli, pořád jsou ve skvělé pozici. Podle mě jsou zachránění, mají velký polštář na baráž, díky čemuž se mohou ještě více zaměřit na pilování samotné hry. Čekám, že v tom Martin Hyský bude pokračovat, ještě to prohloubí, zase o něco posune individuality a od nové sezony mohou hrát ještě výš. Pomáhá jim spolupráce se Slavií."

Liberec S čím se bude muset v ligovém cíli spokojit majitel Ondřej Kania? Bartoloměj Černík, redaktor Sportu a iSport.cz

„S top šestkou, přes to nejede vlak. Slovan si na sebe aktivitou na přestupovém poli vytvořil větší tlak a cokoliv mimo skupinu o titul by bylo neúspěchem. A rozhodně to není nijak bláhový cíl, Severočechy dělí od šestého místa čtyři body, Mladá Boleslav oslabila a další konkurenti se potýkají s vlastními problémy.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Slovan je na tom bodově docela v pohodě a má strašně dobrý mančaft, může překvapit. Všichni od nich už na podzim očekávali, že budou hrát výborný fotbal, což se jim ne vždycky dařilo. Proto si troufám tvrdit, že pro kouče Kováče teď bude prioritou zlepšit herní projev a zbavit se výkyvů. Ale jestli to bude stačit na šestku, si nejsem vůbec jistý."

Slovácko Hubené domácí skóre 6:5 vybízí k větší jarní palbě. Jsou toho Krmenčík a spol. schopni? Michal Koštuřík, redaktor Sportu a iSport.cz

„Právě kvůli zlepšení střelecké potence přichází z Baníku zkušený Jiří Klíma, který umí dát gól anebo ho vypracovat pro spoluhráče. Útok KKKK (Kvasina, Krmenčík, Klíma, Kozák) má potenciál pozvednout efektivitu týmu. Navíc by se už měla projevit práce nového kouče Ondřeje Smetany, který chce hrát aktivně.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Neočekávám to. Viděl jsem Slovácko několikrát a přijde mi ten fotbal nudný, co se týče kreativity a ofenzivy. Byl bych překvapený, kdybychom od nich viděli nějaké velké věci. Spíš si naopak myslím, že se postupně budou propadat tabulkou ještě níž. Předváděná hra neodpovídala tolika bodům a dlouhodobě ten trend nelze udržet."

Hradec Králové Tři body od elitní šestky, dva body od spodní šestky. Do které zóny mají Votroci blíž? Radek Špryňar, redaktor Sportu a iSport.cz

„Matematicky do té spodní, do zóny strachu ale nezahučí, nahoru se také nevyšplhají. V zimě se Hradec neposílil, naopak v kádru zůstala kometa Spáčil. Kdyby měl trenér Horejš výkonnějšího střelce, řekl bych, že pronikne do titulové skupiny. Takhle ale setrvá v té prostřední.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Zůstanou tam, kde jsou. Nedávají moc gólů, ale ani jich moc nedostávají. Většinou je to u nich o jedné brance, o jedné akci. Jsou fyzicky silní a těží i z pozitivní atmosféry kolem celého klubu. Mají to tam momentálně sympaticky nastavené, nedivím se, že je zájem o koupi Hradce. Klidně to mohou dotáhnout do šestky, ale čekám je uprostřed."

Sigma Olomouc Je umístění Sigmy přímo závislé na gólech aktuálního krále střelců Klimenta (11 tref)? Michal Kvasnica, redaktor Sportu a iSport.cz

„Je, vždyť sám obstaral 39 procent podzimních branek, přestože odehrál jen 12 utkání. Popíral xG, skóroval ze všeho. Ale nezapomínejme na kreativního Filipa Zorvana v životní formě, nositele ohromné kvality v rychlém přechodu, presujícího pracanta, exekutora standardek a klíčového chlapíka pro celou (před)finální fázi. Pan nepostradatelný." David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu „Absolutně. Přeju mu i Sigmě brzké uzdravení, protože kdyby ho tým na podzim neměl, chybí jí teď třeba sedm až deset bodů a v tabulce hraje o padáka. Třeba i Zorvan patří poslední půlrok k tahounům, teď mu to sedlo. Ale závislost olomouckého mužstva je mnohem větší na Klimentovi než Zorvanovi. Což je samozřejmě vždycky nebezpečné."

Mladá Boleslav Jak nahradí opěrné pilíře Kušeje a Vydru? Bartoloměj Černík, redaktor Sportu a iSport.cz

„Hodně složitě. Není nadsázkou, že Kušej dělal Středočechům třetinu ofenzivní hry a vzhledem k tomu, že náhrada zatím nedorazila, systém a formace se zřejmě změní. Zodpovědnost bude muset převzít Matěj Pulkrab či Solomon John. Do středu zálohy má trenér Bränstrom na výběr, ale nikdo nepůsobil na podzim tak dominantně jako Vydra.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Kušej bude obrovské oslabení, pro mě je to nejlepší křídlo v lize. Ale pořád vidím spoustu dalších kvalitních hráčů a mnohem důležitější věcí je stabilizace výsledků. Potřebují konstantní výkonnost a bodový zisk, ne šílené výkyvy. Hráli Konferenční ligu, což byl pro ně nezvyk, protože častokrát vypadli už v předkolech. Teď budou mít klid na práci."

Jablonec Páté místo se nečekalo, udrží formu a pozici i ve druhé části sezony? Jiří Fejgl, redaktor Sportu a iSport.cz

„Není důvod, aby neudržel. Majitel Miroslav Pelta to cítí a šlape naplno. Udržel Nemanju Tekijaškiho, přivedl Petra Ševčíka a Lamina Jawa. Mužstvo je velmi našlapané, takoví Jan Chramosta či Alexis Alégué vůbec nemají jistotu základní sestavy. Navíc je tu motivace udržet Liberec za zády - a je velmi mocná.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Můžou pomýšlet i výš. Na podzim vypadali velmi dobře, s trenérem Lubošem Kozlem si to celé sedlo. Ale hlavně má Jablonec dobré hráče. V posledních letech byli hrozně moc za očekáváním. A podle toho, jak vypadali, jsme možná nabyli dojmu, že patří někam dolů. Není to pravda, kádr má sílu. Doma budou vyhrávat a zatlačí na Baník."

Baník Ostrava Pouze bod za bronzovou Spartou: jak vysoko může pomýšlet slavná značka? Michal Kvasnica, redaktor Sportu a iSport.cz

„Ztráta pouhého jednoho bodu, výhra na Letné, odveta doma… Baník se Sparty i díky těmto faktorům z podzimu určitě nemusí - a nebude - bát. Reálně si však musí přiznat, že během pauzy oslabil o gólmana v reprezentační fazoně a jednoho z nejlepších ligových stoperů. V Ostravě si budou spíš hlídat záda před nažhaveným Jabloncem.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Baník je pro mě velká neznámá. Nemyslím si, že se mu podařilo přes zimu kádr posílit natolik, aby dokázal prohánět Spartu, či dokonce Plzeň. Musel by rychle nastartovat nějakou vítěznou sérii, kterou by dostal konkurenty pod tlak. Ale zároveň se ještě může i klepat o čtvrté místo, pokud nechytne začátek. Nevyzpytatelný tým."

Sparta Praha Splatí Lars Friis důvěru Tomáši Rosickému? Jiří Fejgl, redaktor Sportu a iSport.cz

„Sparta má problém, že nedrží trumfy v rukou. Bude muset počkat na rozpoložení Slavie, kterou čeká poměrně ostrý únor s duely s Baníkem a v Plzni. Výhodou pro Letenské může být fakt, že derby hrají doma. Trenér se odvděčí za důvěru, pokud posune mužstvo na konečné druhé místo a uspěje v domácím poháru.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Nevím, jestli splatí důvěru v tom smyslu, že vrátí Spartu tam, kde byla před krizí za Briana Priskeho. To si nejsem jistý. Ale pokud se bavíme o důvěře v kontextu cíle skončit na druhém místě a znovu zabojovat v létě o Ligu mistrů, tak to podle mě ve finále splní. Cítím, že budou stabilizovanější, obezřetnější, koncentrovanější."

Viktoria Plzeň Může ještě Viktoria potrápit Slavii a předstihnout ji v čele soutěže? Jonáš Bartoš, redaktor Sportu a iSport.cz

„Velmi těžko, přesto se o to pokusí. Jasným favoritem je Slavia, hodně napoví těžký rozjezd jara – v Olomouci, s Libercem, v Teplicích a následně přímý souboj doma s vršovickým lídrem. Plzeň jde do jara vyladěná, pravděpodobně udrží do konce sezony klíčového Šulce. K tomu se rýsuje návrat bombarďáka Durosinmiho.“ David Kobylík, mistr Evropy U21, trenér a expert Sportu

„Potrápit ji může, vždyť Plzeň asi všechny překvapila podzimními výkony. Ale absolutně nečekám, že by přeskočili Slavii. Spoléhají na druhé místo, které by bylo vzhledem ke kvalifikaci Ligy mistrů obrovským úspěchem. Budou si hlídat záda před Spartou, možná Baníkem. To je podle mě jejich jednoznačná priorita."