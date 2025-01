Koho po jarní části ligy čeká baráž? Dukla se jí nevyhne, tipují experti

Kdo v jarní části Chance Ligy zahučí do baráže o záchranu? Fotbalové osobnosti a experti deníku Sport se shodují především na jednom jméně: Dukla Praha. „O sestupujícím týmu je jasno. V Dynamu pokračuje komedie kolem majitelů, ale jako tým se herně zvedne, protože trenéři Lerch a Kladrubský znají výborně prostředí, mužstvo stabilizují. Ale záchrana? Stačit to nebude, i když hodně napoví první zápas s Duklou. Tu vidím dál na barážových pozicích,“ říká bývalý trenér Sparty Zdeněk Ščasný. Jaké další týmy se v předpovědích objevily?

Miroslav Kadlec

dvojnásobný mistr Německa

Dukla a Pardubice

„Karviná a Bohemians jsou ze hry, Teplice mají také slušný náskok. Myslím, že situace je podle tabulky jasná a nic se nezmění. Dukla s Pardubicemi stahují velkou ztrátu, to by se muselo stát něco nepředvídatelného. Na druhou stranu oba týmy velice dobře posílily a třeba Dukla půjde nahoru, zvedne se. A kdo spadne? Dynamo by se mělo podvědomě chystat na druhou ligu, aby kádr měl kvalitu na okamžitý postup. Na jaře se zvedne, horší už to být ani nemůže, to prostě nejde.“