Rada se vykartoval, nešel na tiskovku. Asistent: Chtěli jsme neprohrát

Čtvrtá žlutá pro Petra Radu znamená stopku pro následující duel. Berete to jako zásadní nepříjemnost?

„Je pravda, že hlavní kouč příště bude chybět, protože měl tři karty a dostal čtvrtou. Takže si bude muset odpočinout nahoře na kuří noze. Jednou v přípravě už chyběl, ale jinak má výborný verbální projev, tak to nebude problém. Ale na tiskovku nepřišel, protože je nastydlý, necítil se, k tomu tohle počasí, takže pověřil mne.“

Cítil jste na hráčích trochu svázané nohy významem souboje s posledním týmem tabulky?

„Byl to těžký zápas na psychiku, jednalo se o první utkání po krátké zimě. Soupeř je v těžké situaci, my taky žádná sláva. Chtěli jsme hlavně neprohrát, což se povedlo z padesáti procent. Pomýšleli jsme na to, že bychom mohli brát všechny body. Bod se počítá, ale je to i ztráta.“

Překvapila vás energie Budějovic, se kterou jste se museli vyrovnat?

„Pod dojmem toho, abychom neinkasovali, jsme bojácnější ve hře dopředu. Víme, jak na tom Budějovice jsou, vrátili se trenéři, se kterými byla spokojenost v ohledu lidských vazeb v týmu. Všichni hráči do toho šli po hlavě, byl to soubojově férový zápas. Nikdo ale nebyl schopný vstřelit gól.“

Berete bod, kterým jste si udrželi devítibodový odstup od posledního týmu?

„Odstup zůstává stejný, s tím souhlasím. Ale ke gólu jsme měli trošku blíž a měli jsme ho vstřelit. Navíc by se nám lépe dýchalo a z kluků by to spadlo. Ze začátku jsme byli nervózní, nebyli jsme si schopni pořádně přihrát.“

Zápas jste dohrávali bez vyloučeného Peterky, který poblíž vaší lavičky sestřelil Ondráška. Byla to v závěru zásadní komplikace?

„Komplikace to určitě byla, protože zrovna on organizuje zadní řady a je důležitý do standardních situací. V závěru zahrávali domácí tři rohy, i když to bylo minutu po nastaveném čase. Férově musíme uznat, že faul to byl, z našeho pohledu byl i posledním hráčem.“

Věříte po této remíze, že se vyhnete přímému sestupu?

„Hrajeme svůj fotbal, nekoukáme kolem sebe, samozřejmě se sleduje tabulka. Jen dobře, že nás Budějovice nedoskočily, pak hraje roli i psychika. Až se douzdraví hráči, kteří přišli a nemohli nastoupit, tak nám pomůžou a měli bychom se zvednout."

Jhon Mosquera odehrál poslední půlhodinu, proč nedostal více času?

„Varianta od začátku nebyla ve hře, protože byl s námi jen tři dny a celý leden, kdy jsme byli na desetidenním kempu v Turecku, trénoval individuálně. Když nemáte konfrontaci s míčem, je to pak složité. Je to výborný hráč, určitě nám pomůže. Je tu s námi, aby zvýšil konkurenci, aby si ostatní sáhli na dno. To je nejlepší trenér, to pomáhá na všechny hráče a jen dobře, že přišel k nám.“