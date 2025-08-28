Los Ligy mistrů ONLINE: Do Edenu dorazí Barcelona a Arsenal! Slavia čeká na soupeře
Barcelona, Inter Milán, kdo dál? Fotbalisté Slavie se při dnešním losu dozví jména osmi soupeřů v hlavní fázi Ligy mistrů. Sledujeme ONLINE na iSportu.
Pravidla losování:
- Každému týmu budou z každého ze čtyř košů nalosovány dva týmy, celkově osm soupeřů.
- Každý tým odehraje s protivníky z jednotlivých košů jeden domácí a jeden venkovní zápas. Celkem čtyři domácí a čtyři venkovní zápasy
- Proti sobě se nemohou utkat kluby ze stejné země. Tým nesmí mít více než dva soupeře z jedné země.