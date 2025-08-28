Předplatné

Los Ligy mistrů ONLINE: Do Edenu dorazí Barcelona a Arsenal! Slavia čeká na soupeře

Jaké soupeře může potkat Slavia v Lize mistrů?
Jaké soupeře může potkat Slavia v Lize mistrů?Zdroj: Koláž Tomáš Langer (iSport)
Abdullahi Tanko tvrdě došlápl Ivana Schranze a viděl červenou kartu
Vasil Kušej v utkání s Pardubicemi
Do zápasu proti Pardubicím zasáhl i Christos Zafeiris
Lukáš Provod v souboji proti Pardubicím
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jan Bořil slaví gól do sítě Pardubic
Jáchym Šerák zasahuje proti Mojmíru Chytilovi
Petr Adam
Liga mistrů
Barcelona, Inter Milán, kdo dál? Fotbalisté Slavie se při dnešním losu dozví jména osmi soupeřů v hlavní fázi Ligy mistrů. Sledujeme ONLINE na iSportu.

Losování Ligy mistrů

Pravidla losování:

  • Každému týmu budou z každého ze čtyř košů nalosovány dva týmy, celkově osm soupeřů.
  • Každý tým odehraje s protivníky z jednotlivých košů jeden domácí a jeden venkovní zápas. Celkem čtyři domácí a čtyři venkovní zápasy
  • Proti sobě se nemohou utkat kluby ze stejné země. Tým nesmí mít více než dva soupeře z jedné země.

