Golem šlápl na Pardubice! Odčinil jsem první derby, oddechl si Petrášek

Skvělý start do jara, že?

„Víme, co derby znamená pro hradecké fanoušky i celý region. Je skvělé pro fotbal, když se hrají takové zápasy. Věřím, že z tribun to byla atraktivní podívaná. Jsem pyšný. Utkání jsme zvládli, předvedli dominantní výkon, využili naše silné stránky a až na pár situací měli zápas pod kontrolou. Máme obrovskou radost, zároveň je to jen jeden zápas. Bereme to s pokorou, musíme udržet balanc. Od pondělí začíná příprava na Spartu.“

V prvním derby jste byl vyloučený, podepsal jste se pod porážku. Chtěl jste ji odčinit?

„A co se stalo v prvním derby? Ne, dělám si srandu. Jasně, jsem rád, že jsem to odčinil. Tehdy mě to chlapsky štvalo. Byl to můj druhý zápas po návratu z Koreje, nebylo to příjemné, to vám nebudu lhát. Udělal jsem chybu a musel se k ní postavit čelem. Pracoval jsem tvrdě, možná ještě víc než předtím. Podrželi mě spoluhráči, trenér i celý realizační tým, což mi strašně pomohlo. Už jsem jim za to osobně poděkoval, ale dnešek to ještě podtrhl.“

Trenér David Horejš říkal, že nyní jste jiným Petráškem. V čem?

„Začátek pro mě byl těžký, prostě jsem rok nehrál. Do toho velká očekávání... Nebudu lhát, nebylo to jednoduché. Ale musel jsem s tím počítat. Vrátil jsem se s nějakým renomé, půl republiky nevědělo, jak hraju. Někdo asi čekal bůhví co, ale já jsem takový, jaký jsem. Musel jsem se ukázat v pravém světle. Už na podzim moje výkony měly určitou kvalitu. Ale já vždycky říkám: je to obrovská práce nás všech. Jak hrají kluci vedle mě, jak celý tým brání… Není to jen o obráncích, že nedostáváme góly. Je to o celkové obranné fázi, kde prvním obráncem je devítka. Dneska se zápasy vyhrávají obranou, to je prostě realita moderního fotbalu. A my k tomu musíme přidat ještě nadstavbu. Byli jsme kritizovaní, že nedáváme góly. Snažili jsme se na tom pracovat. Kluci do toho dávají maximum, fakt to drilují. Jedinou cestou, jak se z každé krize dostat, je tvrdý trénink. Jinak to nejde. Řečmi a kecy okolo se z problémů ještě nikdo nikdy nedostal. Prostě je potřeba zamknout se do svého světa a makat. Já to tenkrát udělal. Když jsem se vracel do Čech, zařekl jsem se, že nebudu číst žádné komentáře. Přestal jsem sledovat i podcasty. Občas jsem poslouchal Ligu naruby, omlouvám se za to. (směje se) Kdybych dával na názory vás všech, a to si vás vážím, zbláznil bych se z toho. Já musím poslouchat jediného člověka, a tím je trenér. To je můj šéf.“

Říkáte, že jste v zimní pauze pracovali na ofenzivní nadstavbě. Jak vám do toho zapadl Tom Slončík?

„Má kvalitu na míči, to jste všichni viděli. Nebylo to pro něj jednoduchý, hned nakoukl do hluboké vody. Máme skvělou partu, pomohli jsme mu. Jediný Adam Vlkanova, ve svém stylu, prohlásil: že „někdo na té lávce bejt musí, že jo.“ Ale právě za tohle Vlčáka všichni milujeme, za jeho sebevědomí. On by ho mohl vyučovat. Mimochodem, jsem za něj strašně rád, protože konečně z rohu posadil balon tou svojí „čtyřkou nožičkou“ na prvního hráče.“

A to na vás. Dva góly jste vstřelil v přípravě, nyní vítězná branka proti Pardubicím. Stává se z vás střelec?

„Vždyť vy víte, že umím dát góly. V Polsku jsem jich dal čtyřiatřicet, takže mě to nepřekvapuje. Stejně tak góly ze standardek. Během tréninku nácvikem trávíme spoustu času. Lukáš Vácha nad tím stráví spoustu času. Je to o součinnost nás všech. Rozhodně jde o naši silnou stránku. Dokážu si představit, co se teď bude dít v dalších zápasech – začnou mě krýt dva, tři hráči, stejně jako v Polsku. Zase vznikne prostor pro ostatní. Ze standardek jsme opravdu nechutní.“ Soupeři to ví… „Rozhodně. Je jim to nepříjemné, vidíte to na jejich očích. Klidně budu celý zápas dělat černou práci, hlavně že z toho budeme silní. Dokud nám to takhle funguje, musíme z toho těžit.“