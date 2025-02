Slovácko - Sparta 0:2. Už na startu rozhodl Sadílek, trefil se i Kuchta

Sparta nastoupila oproti středečnímu zápasu Ligy mistrů v Leverkusenu se čtyřmi změnami: do obrany se vrátil Panák, na pravé straně zálohy operoval Suchomel a zcela nová byla útočná dvojice Haraslín, Kuchta. Domácí nasadili do základu tři zimní posily: do branky Borka, do zálohy Koscelníka a na hrot Klímu.

Sparta začala pěkně zostra. Už po jedenácti vteřinách hry a promáchnutí debutanta Koscelníka trefil Kuchta tyč. Další zaváhání domácí obrany už mistr potrestal. Brankář Borek mimo pokutové území míč vyhlavičkoval jen k Sadílkovi a odchovanec slováckého fotbalu ho poslal lobem do sítě. Druhý gól v ligové sezoně z respektu ke svému bývalému mužstvu neslavil.

Pražané důrazným presinkem znemožňovali domácímu týmu rozvinout ofenzivu a sami dirigovali hru. Ve dvanácté minutě se slováckou obranou prosmýkl Suchomel a trefil tyč Borkovy branky.

Domácí se k delšímu pobytu před pokutovým územím soupeře dostali až ve druhé části úvodního poločasu. Ve 27. minutě překopl Klíma branku ve slibné pozici po Trávníkově rohovém kopu.

Gólový návrat Kuchty

Svoji dominanci potvrdila Sparta po půlhodině hry. Kairinen vyslal kolmý pas do šestnáctky, kde Kuchta na první dotek a z téměř nulového úhlu překonal chybujícího Borka. Český reprezentant se v domácí lize prosadil poprvé od loňského května, kdy do sítě Mladé Boleslavi nasázel čtyři branky.

Slovácko se v závěru prvního poločasu zvedlo a svoji snahu o korekci stavu a průběhu hry si přeneslo i do začátku druhé půle. Jenže narazilo na dobře fungující obranu Letenských, která nepustila tým z Uherského Hradiště na nebezpečný dostřel Vindahlovy branky a tím pádem ani do gólové šance. Střely Havlíka a Koscelníka po hodině hry zablokovali sparťanští obránci.

Hosté sice nebyli útočně tak aktivní jako v úvodu zápasu, ale přesto mohli své vedení navýšit. V 65. minutě se po kombinaci dostal k přízemní střele při svém 50. prvoligovém startu Suchomel, tu však Borek zlikvidoval.

Možnost zdramatizovat průběh propásl v 67. minutě Juroška, když po centru z pravé strany hlavičkoval ze slibné pozice mimo. Bránu netrefil ani Koscelník po rohovém kopu Trávníka v 76. minutě. Domácí se sice pokusili o závěrečný nápor, ale úřadující mistři jeho intenzitu v poklidu eliminovali a zaslouženě si odvezli tři body.

Sparta venku v lize zvítězila po čtyřech utkáních a se Slováckem v nejvyšší soutěži neprohrála poosmé za sebou. Na jeho stadionu neprohrála pět ligových utkání v řadě a v posledních třech tam triumfovala. Svěřenci trenéra Ondřeje Smetany vyhráli jediné z minulých sedmi kol.