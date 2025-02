Debutant táhl Dynamo, hrozila mu amputace: Chytal bych i s devíti prsty

V zápase Dynama s Duklou (0:0) došlo na zajímavou premiéru. Poprvé do ligové brány nastoupil za domácí Colin Andrew (20). Mladý, talentovaný a cílevědomý gólman využil velkou šanci, jde o hráče s mimořádným příběhem. Překonal těžké zranění, hrozila mu i amputace prstu. V prvním jarním ligovém kole při svém debutu vychytal čisté konto, týmu výrazně pomohl. „Ale vyměnil bych to za tři body,“ odpovídal mladík na tiskové konferenci na dotazy Sportu.

Colin Andrew patřil k nejvýraznějším postavám sobotního bezgólového záchranářského šlágru mezi Dynamem a Duklou. Těžký debut zvládla nová jihočeská jednička skvěle. V první půli ustál dvacetiletý gólman několik těžkých chvil, vynikající zákrok předvedl při šanci Jakuba Řezníčka, kdy na čáře zlikvidoval jasnou gólovku.

„Spíš to byl instinkt, povedený zákrok,“ culil se po utkání, v němž výrazně přispěl k budějovické nule vzadu. „Všichni jsme věděli, že potřebujeme vyhrát. Mrzí mě to, bolí to, dneska bych klidně nulu vyměnil za to, kdybychom dali dva góly. Tři body by byly mnohem cennější.“

Andrew se stal druhým nejmladším brankářem, který zasáhl do aktuální sezony Chance Ligy. Pouze olomoucký Jan Koutný je přesně o dva měsíce mladší. Trenéři ho na ostré starty chystali během zimní přípravy, v Budějovicích o jeho talentu dobře vědí.

„Pořád ještě řešíme, zda přivést zkušenějšího gólmana. Ale s Patrikem Macejem (trenérem brankářů) jsme se dohodli, že mu šanci dáme,“ vysvětlil po zápase trenér Dynama Jiří Lerch. „Nervozita tam asi byla, ale dneska to zvládl precizně. Zlikvidoval velkou šanci, k tomu dobré čtení hry, rozehra, vychytaná nula. Za mě perfektní premiéra,“ chválil.

Na podzim se v bráně Dynama střídali Vilém Fendrich a Martin Janáček, ale trenéři po svém lednovém návratu k týmu rozhodli, že dají šanci nejmladšímu členovi gólmanského trojlístku. „Když jsme minulý týden hráli přípravný zápas se Spartou (generálka na ligu s béčkem), cítil jsem, že na mě trošku dolehl stres a tlak. Během týdne jsme na tom pracovali s trenéry, bavili jsme se o tom. Dneska jsem přišel do brány se sebevědomím, cítil jsem se dobře,“ popsal Andrew dojmy z těžké premiéry.

Vysoký, levonohý gólman má za sebou velmi zajímavou cestu. Dynamo si ho všimlo v pražském Motorletu, v dorostu ho přetáhlo do své mládežnické akademie. Andrew se brzy propracoval do třetiligového béčka a jako teenager si řekl o místo v prvním týmu.

„Vnímal jsem, že asi nemám takovou kvalitu, bylo znát, že kluci hrají celostátní ligu delší dobu, docela jsem se s tím pral. Vytrval jsem, pracoval na sobě, měl i štěstí na trenéra, který o mě pečoval a dával mi maximální servis. Za to bych všem chtěl poděkovat, hlavně Pavlovi Malurovi,“ zmínil zkušeného trenéra, který do roku 2022 vedl dorost Dynama.

Pro vývoj talentovaného gólmana měli zásadní vliv i trenéři brankářů. Brzy se ho ujal Zdeněk Křížek, s nímž doteď své výkony hodně konzultuje, aktuálně ho má na hřišti pod palcem trenér brankářů áčka Patrik Macej.

Se svými předpoklady mohl do ligy naskočit dřív, jenže před rokem přišla zatím nejtěžší zkouška zdárně se rozvíjející kariéry. V zápase ČFL za rezervu Dynama si proti Povltavské vykloubil prst na ruce, z pro gólmany banálního zranění se vyklubal mnohem větší problém. Andrew musel na operaci, do prstu dostal dráty a šrouby. Navíc se mu do zranění dostala infekce, návrat do brány trval dlouho.

„Když mi řekli, že mi možná ten prst amputují... Ale jsem pozitivní člověk, vzal jsem to s úsměvem. Říkal jsem si, že i kdybych měl fungovat s devíti prsty, poperu se s tím, zkusím to,“ zavzpomínal na těžké období. „Zpětně jsem za ten problém rád. Během zranění jsem měl hodně času sám na sebe. Přemýšlel jsem, jak se zlepšovat po osobní stránce, pracoval jsem i na té fyzické. Bylo to náročné, ale po zranění se cítím možná lépe, než předtím.“

Andrew se narodil v Praze, otec pochází z Nigérie, momentálně žije v USA a se svým synem se nevídá tak často. Oporu má ve své mámě, původem Češce žijící v Praze. Andrew v Nigérii, rodišti svého otce, nikdy nebyl. Rozhodl se, že v Česku pro něj bude lepší život, než s otcem v USA.

„Mamka je má největší fanynka. Psal jsem si s ní hned po zápase, dnešek prožívala asi ještě víc, než já. Brácha to samé, máme skvělý vztah. Na zápase nebyli, ale podporovali mě na dálku,“ dodal s tím, že na stadionu naopak nechyběli jeho někteří blízcí kamarádi z Prahy.

Andrew se podle zpráv z nejbližšího okolí, které zjišťoval Sport, chová jako naprostý profesionál. Moc dobře ví, co je nutné pro velkou kariéru, dbá na stravu, kvalitní regeneraci, má stoprocentní přístup k tréninku.

Ještě jedna zajímavost – do doby, než v Dynamu podepsal profesionální kontrakt, přivydělával si jako rozhodčí v nižších soutěžích na Budějovicku. Dokonce pískal i zápasy dospělých, jdou na něj dobré reference – přes nízký věk si i díky své vysoké postavě dokázal zjednat respekt.

Zápas s Duklou naznačil, že má velké předpoklady chytat ligu pravidelně, třeba se jednou posunout ještě výš. „Budějovice a lidi tady jsem si zamiloval. Pro mě je hlavním cíl teď záchrana. Se mnou v bráně, nebo beze mě, hlavně, abychom soutěž udrželi,“ přeje si.