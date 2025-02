Wágner vyhrál dlouhý spor o peníze s Boleslaví: Bylo to nekorektní

Několik let trvající kauza mezi bývalým ligovým útočníkem Tomášem Wágnerem (34) a Mladou Boleslaví dospěla do konečného rozuzlení. Sbor rozhodců FAČR se v odvolacím řízení postavil na stranu hráče, kterému hrozila pokuta za to, že se po konci angažmá na Kypru vrátil do Příbrami, ačkoliv dle dohody se středočeským klubem, kde předčasně skončil v létě 2020, se po nějakou dobu nesměl vracet do Česka. „Snažil jsem se tuhle kauzu vyhrát i kvůli tomu, aby se podobné věci nemusely v budoucnu vůbec řešit,“ vysvětlil současný asistent trenéra v Příbrami.