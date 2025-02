Mandous splnil misi a vyhlíží odchod. Německo padlo, co je dál ve hře?

Ač se snažil, jak mohl, nestačilo to. Výborná hra nohama, několik povedených zákroků na PAOKu a chycená penalta proti Malmö – to vše Aleš Mandous ve dvou zápasech Evropské ligy stihl. O své roli ve Slavii měl ale v konkurenci Jindřicha Staňka a Jakuba Markoviče už dopředu jasno. Co Jindřich Trpišovský naznačil, to informace deníku Sport a webu iSport.cz potvrzují – zřejmě ještě tento týden odejde zkušený gólman ze Slavie. Na stole je kromě zahraničí i setrvání v Česku.