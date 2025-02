Liga očima fanoušků: menu Sparty, zmatky Slavie. Bez Kalvacha, bez bodů

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se První jarní kolo Chance Ligy nabídlo mnoho kvalitních utkání a zajímavostí. Sparta v Uherském Hradišti zabodovala, a to i s navrátilcem Janem Kuchtou, který ukázal hlad po fotbale. Slavia se po nepovedeném tažení v Evropské lize prezentovala v domácí soutěži proti Mladé Boleslavi průměrným výkonem. Plzni na Hané znatelně chyběl Lukáš Kalvach, pod Ještědem se řešil rozhodčí s VAR a Bohemians si s Júsufem věří. Jaké jsou ohlasy příznivců klubů po premiérových duelech v roce 2025? Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Dobře ukuchtěné a kořeněné menu. Ale pozor! Neúspěšné tažení Ligou mistrů ukázalo, že bojovnost bez fotbalové kvality nemá naději na úspěch. Výsledky v přípravě, příchody nových hráčů a navrátivších se odchovanců zase to, že by se hra měla zlepšit. Příležitost k tomu měl dát první jarní zápas Chance Ligy. Slovácko, oslabené o opory Kohúta a Doskiho, nemělo být nepřekonatelnou překážkou, byť jeho nakopávaná a centry do vápna nám vždy dělaly problémy. A to přesto, že v obraně máme tři věže. Dělat závěry po prvním kole je nesmysl, tak alespoň pár postřehů. Dominuje jistě návrat Kuchty, což mohl potvrdit již v první minutě utkání. Do týmu patří, doložil to výkonem a druhým gólem téměř z brankové čáry. Celý tým lze pochválit za první poločas. Starý neduh, odpočinek v poločase druhém, však svítí červeně! Birmančevič je zřejmě na odchodu, budiž mu přáno, u nás odvedl dobrou práci. Že je každý nahraditelný, demonstroval Suchomel na pravé straně obrany, kde vystřídal, věřím, že natrvalo, Wiesnera. Tak příště hradečtí Votroci – a Vitík si připraví štafle na Petráška. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Slovácko – Sparta 0:2. Už na startu rozhodl Sadílek, trefil se i Kuchta Video se připravuje ...

Slavia Praha Začátek jara bohužel provází rozpaky „Sešívaní“ se rozloučili s Evropou porážkou na PAOK a remízou s Malmö. Sedmkrát v řadě v Evropě nevyhráli a po slibném startu se jejich účinkování v ligové fázi Evropské ligy změnilo v blamáž. Zpětným pohledem zamrzí, že z dobrých zápasů v Bilbau a Frankfurtu nezískali ani bod. Po poklesu formy pak Slavii stály postup domácí porážky s Fenerbahce a Anderlechtem. Hodně fanoušků nad EL mávne rukou ve světle titulové priority, za mě by ale měly být nároky co nejvyšší i na mezinárodní scéně. Klub by si měl vyhodnotit, proč místo útoku na nejlepší osmičku tým skončil už před posledním zápasem mezi jistými vyřazenými. Zimní příprava se vinou virózy prakticky rozpadla, to je samozřejmě polehčující okolnost. Přesto velmi průměrný výkon nejsilnější sestavy proti Mladé Boleslavi nevzbuzuje kdovíjakou dávku optimismu do dalších zápasů. Naštěstí z toho i tak byly tři body. Už za dva týdny přijede do Edenu Baník, pak Slavia jede ke klíčovému zápasu do Plzně. Je nejvyšší čas rychle nabrat běžeckou kondici i sportovní formu. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 1:0. Sešívaní nezaváhali, výhru trefil Chorý Video se připravuje ...

Viktoria Plzeň Kádr si nafackoval. Není Kalvach, nejsou body Tak nám začalo fotbalové jaro. V lednu? Jo, jo, už je to tak. První dva zápasy v Evropské lize, to by tedy šlo. Anderlecht Brusel jsme přetlačili bojovností a nasazením, v Bilbau nás čekala srážka s realitou. Tam, kde jim stačí dvě až tři přihrávky a pět sekund, my potřebujeme dvojnásobek – to je hlavní rozdíl. Holt Chance Liga není La Liga. Kdybys ale měl hrát s takovouhle kvalitou každý týden, musel by ses zlepšovat. Hle, jsem v osmifinále a ti, kdo byli v srpnu pasováni na postup, se válí v podpalubí Evropy. Jak to na nás dál dolehne? Těžko soudit, ale na Hané jsme díru do světa neudělali. Prohráli jsme zbytečně. Nic, bude to ještě dlouhé. Kádr si nafackoval, nebyl Lukáš Kalvach, nebyly body ani kvalita výkonu. Pokud odejde, je třeba díru po něm zalepit. Teď se těšme na Maďary. Jejich fanoušci umí udělat hukot a na hřišti to také nejsou nazdárci. Těším se na pěkný dvojboj s Ferencvárosem. Čest královně Viktorce! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce Plzeňský Lukáš Kalvach se raduje z gólu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Baník Ostrava Hlavatý? Sudí i VAR obrovsky selhali! Krátká pauza je konečně za námi! Zimní příprava, myslím, proběhla podle představ. V Turecku vše klapalo, vyšlo počasí a nové posily podle zpráv z klubu velmi dobře zapadly a také na hřišti se jevily slibně. První kolo nás čekal výjezd do nevyzpytatelného Liberce. V současnosti méně oblíbený klub arogantního majitele Kanii přes zimu nelenil a kádr zkvalitnil docela zajímavými příchody. Začátek byl pro nás snový, gól v první minutě a následně i červená karta pro libereckého Mikulu. Zároveň je ve mně ale pořád hořkost a vztek. Hlavatý našemu Rigovi likvidačním zákrokem málem zlomil kotník, připravil by nás o klíčového hráče a Tomáše i o EURO 21, případně i přestup ven. Tento zákrok ale nebyl odpískán, ani následně potrestán VARem – dle mého názoru je to obrovské selhání jeho i rozhodčích. První poločas jsme mohli přidat více branek, ve druhém už jsme hru spíše jen kontrolovali a neškodný Liberec nepouštěli do vážnějších situací. Každopádně zasloužené vítězství a velmi důležité tři body! Václav Dohnal. 33 let, projektant SESTŘIH: Liberec - Baník 0:1. Start hrůzy pro Slovan, rozhodl Ewerton Video se připravuje ...