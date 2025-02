Nedvěd dál myslí na Hradec! Vznikla skupina, jaké věci se zájemcům nelíbí?

Ne, není to chiméra, nesmysl, úlet. Pavel Nedvěd, i když toho času řídí Al Šabáb v Saúdské Arábii, opravdu cílí na působení v Hradci Králové. A to dokonce v podobě jednoho z majitelů. Oficiálně a veřejně se stal členem skupiny kolem Iva Ulicha a miliardáře Ondřeje Tomka. Založili společnost s ručením omezeným, kontaktovali město a ucházejí se o koupi 89 % akcií klubu. Druhým zájemcem je americká firma Blue Crow Sports Group.

Když před časem deník Sport přišel s informací, že by mohl držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd mít interes o hradecký fotbal, bylo to zpochybňováno, snižováno, vlastně odmítáno. Co by na východě Čech dělal, že? Navíc když po pár týdnech přijal nabídku ze Saúdské Arábie a stal se sportovním ředitelem klubu Al Šabáb.

„V momentě, kdy se objevila variantní nabídka pracovat v arabském světě, se tomu nedalo čelit. To by Pavel Nedvěd musel mít nějakou extra motivaci jedině pro Hradec,“ pronesla primátorka Pavlína Springerová. Podle ní nepomohl ani fakt, že je Nedvěd velký kamarád s Ivem Ulichem. „Ta karta nebyla tak silná, aby Pavla zlomila a převážila na stranu Hradce. Ovšem pokud by se tak stalo, byla by to samozřejmě bomba,“ reagovala.

Po necelém měsíci je vše jinak, Nedvěd navíc hází na stůl ještě vyšší eso. 15. ledna byla do veřejného prostoru zapsána společnost Fotbal HK 1905, jejímž je členem.