Společenstvo pěti pro Hradec: konzul v Mongolsku, miliardář či legenda

Původně měli v plánu, že budou čtyři, ale nakonec je – logicky – zviklal zájem Pavla Nedvěda. Proto má společnost Fotbal HK 1905, která se hlásí o vstup do královéhradeckého klubu, pět členů. V článku si projděte představení všech osobností společenstva.

Ondřej Tomek (50)

Milovník hokeje a juda, který vyrůstal v Hradci Králové, se na jaře minulého roku rozhodl, že by ho zajímal vstup do fotbalu. Zatím nechce interes komentovat, navíc vše sleduje spíše z povzdálí. Jeho zájem však výrazně rozčeřil vody. Zakladatel portálu Centrum, investor, je totiž jedním z nejbohatších Čechů. V žebříčku časopisu Forbes je osmnáctý s majetkem 23,7 miliardy korun. Hradec by měl po Spartě a Slavii třetího nejbohatšího vlastníka v lize.