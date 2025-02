„Sparťan“ Okeke se uvedl gólem. Potřebuje krátký řetěz, říká Veselý

Před třemi lety, tehdy mu bylo osmnáct a Hradec vedl Miroslav Koubek, dostal na konci sezony možnost zkusit ligu. Na půl hodiny. David Jurčenko tehdy sledoval, jak rozjeté Slovácko drtí „votroky“ 3:0, byl spíš komparz.

Další start v elitní soutěži (vlastně takový druhý debut) už pro něj bude mnohem výraznější. I když mohl být ještě víc. Nějakou čtvrt hodinu před koncem Tom Slončík prošel středem hřiště a poslal přihrávku na útočníka ročníku 2004. Jurčenko pálil, gólman Michal Reichl však zasáhl. „To by byl debut z říše snů,“ prohodil hradecký kouč David Horejš. Ano, forvard, jenž podzim strávil v třetiligové rezervě, mohl duel rozseknout.

„Umí dávat góly, je pracovitý, proto jsme ho vzali do kádru,“ vysvětloval volbu Horejš. O Jurčenkovi se traduje, že to s tréninkem až přeháněl, v áčku má už jasně nastavený program. Což ale není pro některé hráče dogma, že? Stačí se podívat na druhou stranu placu, do kádru Bohemians.

Nelson Okeke není v tuzemském fotbale rozhodně tuctové jméno. Přesto první duel v lize zapsal nigerijský střeďák až ve dvaadvaceti. Ve Spartě, kam dorazil před sedmi lety, kopal jen v béčku, postupně se zdálo, že rozmach nepřijde. Důvod je zřejmý, což bez rozpaků potvrdil i trenér Bohemians Jaroslav Veselý: „Je to hráč, který potřebuje, jak se říká krátký řetěz a dlouhý bič.“

Veselý: Má mě kouslého za krkem

Přesto ho Bohemians chtěli, získali záložníka z Letné na hostování. V prvních dvou kolech po zimě však nenaskočil. Přišel totiž nepřipravený, neplnil zadání kondičáků pro dobu dovolené. „Už na testech měl na běhátku katastrofální časy. Dostal strašný kouř, byl jsem strašně naštvanej,“ popsal Veselý.

Navíc přišlo tak nějak logické pokračování. Po tréninkových dávkách se Okeke zranil, měl problém s tříslem. V plném tréninku je až poslední tři týdny, do zápasu se dostal v Hradci. „Věděli jsme, že má kvalitu, ukazoval to v béčku. Je takový neprobádaný,“ upozornil trenér Bohemky.

Rozpor nakonec demonstroval Okeke i na východě Čech. Zejména v prvním poločase vlastně dominoval ve středu pole. Určoval tempo, rozehrával, navíc se prosadil hlavou po rohu Jana Kovaříka (matador opět zapsal v utkání dvě asistence, v sezoně je už na čísle pět). Na druhou stranu Nigerijec zaváhal v momentu, kdy se domácí vrátili do dění. Hosté vedli 2:0, ale pět minut před poločasem skóroval rovněž po kopu od praporku reprezentant do jedenadvaceti let Karel Spáčil.

Okeke zaváhal při bránění. „Branku vstřelil, druhou zavinil, vynuloval to,“ odmítl adoraci středopolaře kouč. „Vlídné slovo na něj neplatí. Má mě kouslého za krkem, šlapu po něm, nemá mě moc rád. Může to být hodně dobré, nebo průšvih,“ doplnil. První zápas posouvá Okekeho spíše ke kladné variantě.