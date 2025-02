Trpišovský: Grande Zimič. Druhý gól? Pro mě zjevné pochybení videa

Atraktivní duel, dva špičkové týmy, hodně šancí, ale… jen jedna branka. I tomu se na úvod tiskové konference Jindřich Trpišovský podivil. „Zápas byl hodně nahoru dolu, hodně náročného běhání. Baník ukázal, proč má tolik bodů. Hodně to bolelo, ale byly tam skvělé výkony po celém hřišti. Ve druhé půli už se Baník do ničeho nedostal a my jsme nadále pokračovali ve vytváření šancí. Je paradox vůči fotbalu, že takový zápas skončí s jedním gólem a navíc po standardce,“ řekl.

Baník jste porazili i bez kapitánů Holeše a Bořila, pustili jste ho jen k jedné střele na bránu. To je před zápasem s Plzní dobrý signál, že?

„Tím, že nám vypadl Holeš, jsme to hodně řešili. I kvůli tomu hrál Chorý, který nebyl stoprocentní. Obránci vždy budou u nějakého gólu, ale jsou ty desítky situací, co vyřeší, ale lidi si jich ani nevšimnou, například skvělé rozhodování. Teď to bylo navíc proti skvělé kvalitě – Ewerton, Kohút, Šín…“

Celkově se zatím na startu jara zdá, že defenziva hraje prim. Nebylo pro vás na druhou stranu někdy až úsměvné, jak jste ve druhé půli zahodili dobře rozjeté akce?

„Když vezmu souhrn zápasů a statistická data, tak je neuvěřitelné procento gólů, které dáváme. Pro nás je důležité, že nám skvěle funguje defenziva. Chybí nám jen góly, ale věřím, že přijdou, protože se do situací dostáváme. Dostat se proti Baníku do šesti vyložených šancí není samozřejmost, ačkoliv pomohl i fakt, že jsme šli brzy do vedení. Většinou jsme to i řešili dobře, ale byl proti nám skvělý gólman. Ačkoliv že přečíslení dva na jednoho vyřešíme ofsajdem… Základ každého úspěšného týmu je ale dobrá defenziva.“

Ale defenzivní hráči byli zároveň ti nejnebezpečnější. Co jste říkal na Davida Zimu a Štěpána Chaloupka?

„Když jsem koukal na akci, kde Zima centroval na Chaloupka, tak jsem si pro sebe říkal, ať necentruje, zrovna jsme totiž vyhodili asi čtyři balony. Je to fakt škoda, kdyby to byl gól, bude takhle krásná akce v sestřizích hodně dlouho. Tím, že to gól není, o tom nikdo zítra vědět nebude. Zimič byl proti Baníku grande Zimič. Skvělý výkon defenzivně i ofenzivně a Chaloupek podobně. Výkonnostně nahradil Holeše. Někdy to tak vyjde, když na sebe narazí stejná rozestavení, že je větší šance se prosadit pro stopery, které hlídají ofenzivní hráči. Chce to fyzický fond a odvahu, ale i zajištění. Celá obranná trojka předvedla skvělý výkon.“

Neměl platit ještě gól, ke kterému se Zima také nachomýtl?

(usmívá se) „Tak dali jsme ho my, takže si myslím, že platit měl. Ale vážně, pro mě je to zjevné pochybení videa. To jsou citlivé zásahy. Jakmile si to zastavíte, nějaké kontakty tam najdete, ale takových situací byste našli… Zásah VAR je tady proti fotbalu. Oproti zahraničí mám pocit, že tu VAR vstupuje příliš často.“

Jak se při formě Zimy bude do sestavy vracet Janu Bořilovi?

„To uvidíme. V pondělí by měl začít trénovat naplno, k nemoci se mu přidal další problém. Měl dlouhodobý výpadek, takže moc rychlý návrat to nebude. Bude pro nás dobré ho mít na vstupy do zápasu a pro některé utkání může jít i na krajního beka. Přijdou také karty, máme hodně hráčů na třech žlutých. Bude se nám hodit.“

Příště vás čeká Plzeň. Pomůže vám, že má v týdnu ještě Ferencváros?

„Nepomůže nám to vůbec. Minule jsme tam hráli po Fiorentině a náš výkon byl tristní. Věřím, že se předvedeme v lepším světle, ačkoliv minule jsme tam jeli také po sérii výher. Plzeň ukazuje svou kvalitu, záloha Kalvach-Červ-Šulc je vlastně reprezentační, nahoru mají čtyři vysoké útočníky. Silná základní sestava, ohromně těžký zápas.“

Tomáš Holeš se stihne uzdravit?

„Na Plzeň by měl být připraven. Měl horečky, ve hře byla i nějaká antibiotika. Ale hrajeme až v neděli a stihnout by to měl.“

Uvidíme ještě do konce sezony Tomáše Vlčka?

„Za měsíc by se měl připojit k týmu, jeho rekonvalescence jde podle plánu. Ale nechceme nic na těžkých terénech uspěchat, vždy si vzpomenu na Davida Hovorku. Kdyby bylo léto a dobré trávníky, šel by do toho možná dřív. Je každopádně velká pravděpodobnost, že se v nominacích do konce sezony objeví a možná i na hřišti. Uzdravuje se i Lukáš Vorlický, který už běhá na páse, tam je to ale směřováno spíše do začátku letní přípravy.“