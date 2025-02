Zima proti Baníku? Takhle hraje stoper za sto milionů! Diouf i Prekop zklamali

Jindřich Trpišovský: Sestavou nepřekvapil, prostě postavil to nejlepší, co měl k dispozici. Na lavici nechal i Kušeje, o němž se uvažovalo směrem do základu. Střídáním do utkání vstoupil až čtvrt hodiny před koncem. Po neuznaném gólu Zafeirise mu ruply nervy a inkasoval žlutou kartu.