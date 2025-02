Gning opouští Teplice, přijaly nabídku z Polska. Agent: Žádný nátlak nebyl

Šlo o Frťalovo útočné eso. Abdallah Gning sice často laboroval se zraněními, když byl ale fit, patřil k nejzajímavějším hráčům týmu. Na podzim dal pět branek a je stále nejlepším střelcem týmu. Proti Plzni ale nebyl ani na lavičce. A tak přišlo vysvětlení klubu.

„Po odmítnutí nabídky z Polska jsme čelili obrovskému tlaku, skoro bych řekl až výhružkám ze strany agenta. Jsme doslova rozčarováni z přístupu hráčovy agentury, proto jsme nyní otevřeni se s Polskou stranou dohodnout,“ stojí mimo jiné v obsáhlém prohlášení ředitele klubu Rudolfa Řepky.

V té době už byla Lodž informovaná o svolení Teplic k tomu, aby šestadvacetiletý hráč podstoupil v Polsku zdravotní prohlídku. V novém působišti by si měl Gning vydělat výrazně více než na severu Čech, kde působí od roku 2022. Do konce smlouvy mu chyběl půl rok a milion eur, který si za něj Rudolf Řepka předloni vysnil, do klubové kasy nakonec zdaleka nepřiputuje. Podle informací webu iSport.cz by měly Teplice dostat 5 milionů korun, ačkoliv původní nabídka byla zhruba o 2 miliony nižší.

Během pondělí vyšlo i vyjádření na Gningově instagramovém účtu. „Prohlášení na klubovém webu je lživé. Mým agentem jsem do ničeho tlačen nebyl, naopak mi velmi pomáhá. Vybral jsem si Lodž, protože mě nalákal jejich projekt. Jsem dospělý a ženatý a vím, co je pro mou kariéru dobré,“ stojí v něm.

Chrysostome: Ředitel Teplic byl agresivní

Web iSport.cz oslovil i samotného agenta Daniela Chrysostomea. „Hráč dostal nabídku z Widzewu, vzal si čas na prostudování nabídky se svou rodinou a sám se rozhodl, že má zájem. Pak mě informoval, že chce přestoupit. Sám napsal řediteli Teplic, že by rád odešel. Žádný nátlak či vyhrůžky neproběhly,“ líčí bývalý agent Abdallaha Simy. „Řediteli Teplic se to moc nelíbilo, začal být nervózní a agresivní, napsal pár nehezkých zpráv.“

Teplice ve svém prohlášení rovněž informovaly o tom, že tlaku čelil i samotný Gning, který požádal o zajištění lékařské péče z důvodu špatného psychického zdraví. Chrysostomeova verze je jiná. „Hráč byl ve špatné náladě a napsal do Teplic, že mu v hlavě není dobře a jde k doktorovi. Druhý den se cítil velice dobře, šel na trénink, ale klub ho už nechal od středy trénovat individuálně.“

Reakce Teplic na toto vyjádření je následovná. „Hráč si v minulém týdnu sám vyžádal lékařské vyšetření, na kterém lékař zjistil, že se Abdallah necítí dobře a je unavený, proto jsme dodrželi nařízení lékaře z této lékařské zprávy, který doporučil pozvolnou fyzickou aktivitu. Tu měl absolvovat pod vedením kondičního trenéra přímo na stadionu, aby se postupně mohl znovu zapojovat do plné zátěže. Snažíme se dbát na fyzické i psychické zdraví hráčů a nebylo vhodné hráče ihned poslat do plného tréninku po jeho problémech, protože by hrozilo zranění, které by ho vyřadilo na delší dobu,“ napsal webu iSport.cz mluvčí Martin Kovařík s tím, že klub disponuje lékařskou zprávou z Nemocnice Teplice ze středy 12. února jako důkazem.

Chrysostome má v českém fotbale pověst agenta, se kterým je náročné vyjednávat. Zastupoval například i libereckého Kamsa Maru, ve své stáji má stále exzlínského Cheicka Condého (nyní v Benátkách). V roce 2023 dostal od Etické komise FAČR pokutu 100 000 Kč a tříměsíční zákaz činnosti za zfalšování podpisu Modoua N’Diayeho. Kde je v případu jeho sporu s Teplicemi pravda, nelze stoprocentně říct, ale vyústění bude vždy stejné. Gning už další gól na Stínadlech nepřidá.