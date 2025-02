Tahoun Šín je zpět. Ale vyrostla mu konkurence, přes koho do sestavy?

Sezonu měl rozjetou stylově, byl tahounem Baníku, ale pak přišlo zranění. S Ewertonem a Erikem Prekopem vytvořil Matěj Šín takové zrcadlo sparťanskému trojzubci, ale dobře fungující útočnou řadu narušila nucená prosincová operace. Až po dvou týdnech je zpět, hozen do vody byl rovnou ve šlágru proti Slavii. Že by zamířil kreativní blonďák hned do základní sestavy? Ne tak rychle, v zimě mu vyrostla na postu pravé desítky konkurence…

Jak funguje Baník bez Šína? Na podzim to fanoušci ani kouč Pavel Hapal pořádně nepoznali. Šikovný levák nenastoupil od začátku jen v pěti případech – při prohře v Ďolíčku, hubené výhře s Hradcem, plichtě s Karvinou a v duelech s Plzní a Pardubicích. Do posledních dvou zmíněných utkání ale skvěle vlétl z lavičky a připsal góly. Když poté ostravský odchovanec musel na operaci, bylo otázkou, jak se s tím Baník popasuje.

Varianta jménem Filip Kubala se nakonec nekonala, na Bazaly přišla další vybroušená levačka – Michal Kohút ze Slovácka. Ten vlétl do nového angažmá výborně. „Zapadl velice rychle. Je to fotbalista, to jsme o něm věděli. Hlavně je výborně fyzicky připravený,“ pochvaloval si Hapal už po výhře nad Sigmou.

Naběhaná posila zahrála v prvních třech kolech výtečně. I přes prohru na Slavii patřil k tahounům týmu. Párkrát zkusil svou tvrdou střelu, ke které se ve Slovácku tolik nedostával, vysekl mu poklonu i Jindřich Trpišovský. „Skvělý hráč. Myslím si, že má obrovské parametry pro velký fotbal,“ uvedl.

Kudy vede Šínova cesta do sestavy?

Nebyl to ale nakonec Kohút, kdo byl Šínem střídán, ale zraněný talisman Ewerton. Baník se tak náhle na dvacet minut ukázal vepředu nezvykle se třemi leváky. A pokud se Brazilcova situace nezlepší, dá se očekávat, že to není naposledy. Jak ovšem pravil Hapal, autor čtyř podzimních branek nemá místo v sestavě jasné.

„Je pro nás velice důležitý, nejen do ofenzivy. Je to velice pracovitý fotbalista. Chceme Šíňase dostat do hry, ale není to tak, že by někoho vystřídal. Je tam konkurence,“ uvedl kouč.

Proti defenzivně ohromně silnému soupeři nezažil Šín nijak sladký návrat. Krátce po střídání měl silně nepovedenou sekvenci, kdy nejdřív nepovedenou sklepávačkou nastartoval domácí do kontru, v dalším útoku byl hravě zastaven Štěpánem Chaloupkem a z následovného ataku namířil slabý balon z kraje vápna jen do náruče Jindřicha Staňka. Pak se trochu rozhýbal, ale se zápasem mu nebylo od obránců nic dovoleno udělat.

„Chceme ho mít co nejdřív zpět,“ řekl Hapal, čímž naznačil, že na sto procent ještě dvacetiletý hráč připraven není. V současné formě je Kohút v sestavě těžko zralý na posazení, exkluzivní místo ve středu hřiště, kde umí Slovák rovněž zahrát, má navíc rezervované dvojice Boula–Rigo. Šínova cesta tak momentálně vede pouze přes (zřejmě jen lehce) poraněného Ewertona, na rozdíl od Kohúta je mu navíc i vlastní schopnost vyplavat v ofenzivě na levé straně. A pokud Brazilci někdy ulevit, tak je to teď – Baník čeká přijatelné domácí utkání s Teplicemi a výjezd do Českých Budějovic.