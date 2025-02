Trpišovský to trefil, VAR měl mlčet. A čtvrtá žlutá karta pro Oscara?

KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Body se nakonec dělily stejně bez ohledu na to, že VAR přiměl hlavního arbitra odvolat gól Slavie proti Baníku. Komise rozhodčích se za počínání svých mužů postavila . Deník Sport však souhlasí s Jindřichem Trpišovským: video se do téhle situace vměšovat nemělo.

Co se stalo? Slavia se radovala z vedení 2:0, jenže jenom chvíli. Videorozhodčí Ondřej Pechanec povolal hlavního Lukáše Nehasila k monitoru, protože v rámci gólové akce viděl faul Igoha Ogbua na brankáře Dominka Holce.

Nehasil souhlasil a branku odvolal. „Hostující hráč vrazil do brankáře a znemožnil mu zákrok,“ pravil arbitr pro televizi O2 TV.

Komise rovněž souhlasila s odvoláním gólu, i když z formulace jednoznačně nevyplývá, že se staví za intervenci VARu. „Rozhodčí na základě intervence VAR správně neuznal branku domácího družstva. Hráč Ogbu držel ruku hostujícího brankáře, současně do něj vrazil a tím mu znemožnil provést brankářský zákrok.“

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský nesouhlasil. A to poměrně emotivně už na hřišti, proto dostal žlutou kartu. „Jsou to hodně citlivé zásahy VARu. Když si situaci zpomalíte, kontakty tam vždycky najdete, ale ty jsou při každém souboji. Podobně to bylo v utkání s Plzní, kde šlo o Tomáše Chorého. Neměl bych problém, kdyby to rozhodčí odpískal rovnou, ale tady VAR zasáhl v momentě, kdy vůbec neměl. Nebylo to zjevné pochybení, což je hlavní princip, podle kterého by měl VAR fungovat. Nemůžete být jediný člověk na stadionu, který si myslí, že tam faul byl.“

Sport se v tomto boji hlásí do Trpišovského tábora. Souboj nebyl natolik intenzivní, že by si zasluhoval intervenci od videa. Ta má řešit, jak už padlo, pouze zjevná pochybení.

Ano, Ogbu objal Holce rukama, ale nezdálo se, že nějak silně, navíc takových soubojů jenom v tu chvíli probíhalo víc. Ano, přistrčil ho, ale nezdálo se, že by se jednalo o větší intenzitu. A dokonce ano, i když o tom ani sama komise nemluví, Ogbu na chvíli přišlápl brankáři nohu. Přesto nic z toho nemělo být důvodem, aby Holec padal. Někdo faul vidí, jiný ne. Což je přesně situace, kdy VAR má zůstat němý.

Mimochodem, jedná se o jeden z doprovodných jevů, které s sebou do fotbalu přineslo video. Zveličování újmy při faulech s vírou, že VAR při přezkumu pomůže.

Komise také řekla, že Oscar v 58. minutě při vzdušném souboji nefauloval Michala Kohúta. Nehasil přesto odpískal. „Rozhodčí chybně nařídil přímý volný kop ve prospěch hostujícího družstva. Oscar se nedopustil přestupku vůči Kohútovi, což je patrné z detailních záběrů. Jednalo se o běžný souboj o míč,“ píše se v komuniké.

Tady by Trpišovský možná s komisí souhlasil, ale Sport opět nikoli. Oscar zasáhl soupeře rukou do hlavy, navíc s větší intenzitou. Jednalo se o faul, který měl být dokonce ohodnocen žlutou kartou. Ta by znamenala, že klíčový záložník by přišel o nedělní titulovou bitvu v Plzni.