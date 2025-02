VAR měl v Edenu při gólu mlčet. A kteří hráči naopak ušli trestu?

Jaké bylo 22. kolo Chance Ligy z pohledu sudích? K žádnému skandálnímu výroku jako před týdnem v Plzni nedošlo, pár chyb ale rozhodčí udělali. V Edenu neměl při druhém gólu domácích zasahovat VAR. Ogbu sice atakoval gólmana Holce, ale na intervenci mužů od videa to bylo málo. Naopak slávista Oscar a sparťan Vitík měli vidět za své fauly v zápasech s Baníkem respektive Karvinou žluté karty. Pro prvního by to znamenalo stopku ve šlágru s Plzní, pro druhého vyloučení v závěru zápasu. Všechna hodnocení sudích najdete v dalším díle pořadu Zlatá píšťalka. Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.