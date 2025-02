S Ewertonem odešlo sebevědomí, ale přišel Kubala! Teplice bez útoku

Baník porazil Teplice, ale bolelo to... Hlavně brazilského kouzelníka Ewertona, který vinou výronu kotníku brzy odešel ze scény. Sebevědomí Ostravských rázem kleslo. Jak to půjde bez největší ikony týmu, mohli si pomyslet. A ono to šlo, ne že ne. Po hodině hry přišel na trávník Kubala a hned rozhodl. Z pohledu Teplic mohlo být zajímavé, jestli nastoupí brankář Matouš Trmal, host z Mladé Boleslavi. Dosavadní jednička Ludha se totiž zase moc nevyznamenal, vyčítat si může druhou inkasovanou branku. Jak zápas viděl v tradičním Prvním dojmu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica?