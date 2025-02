Friis se zlobil na rozhodčí: Nechráníme fotbal. A přestupy? Jsme spokojení

Uchenna splnil vaše očekávání?

„Ukázal se jako silný a velmi fyzicky zdatný hráč. Tohle je něco, z čeho budeme v budoucnu těžit.“

Nakonec zápas nedohrál po zákroku na Douděru. Mohl si poradit v souboji jinak?

„Nechtěl soupeře zabít nebo tak. Prostě se to stalo. Snažil se ze souboje uhnout a nemyslím si, že by mohl něco udělat lépe. Tohle byla červená, není o čem diskutovat a nemůžu za tohle vinit rozhodčího, neudělal chybu. Jiná věc je při našem neuznaném gólu.“

Myslíte střet Jana Kuchty s brankářem Colinem Andrewem…

„Není pochyb o tom, že Budějovice měly kopat přímý kop, byl to faul. Ale kdyby do Kuchty nestrčil obránce, nikdy by do gólmana nezajel. Netrefil by ho. Je škoda, že tohle nestačí na faul a není to správně, je to čistá chyba. Stejně jako situace, kdy jsme dlouho čekali na žlutou kartu za zdržování. Hosté tahali čas od první minuty, a tohle je špatně pro fotbal. Nechráníme ho, měli bychom dělat víc. Pak rozhodčí běží k rohovému praporku a kontroluje, jestli má míč ve vymezeném území. Měli bychom se soustředit na jiné situace.“

Nadřeli jste se nakonec na výhru?

„Na konci jsme si z toho udělali složitý zápas, ale bylo to o nás. V prvním poločase jsme měli patnáct střel na branku, soupeř nula. Byli jsme špatní v zakončení.“

Andrew? Patří mu všechen kredit

Trápil vás brankář Andrew?

„Patří mu všechen kredit. Jestli ho neuvidíme v nejlepší sestavě kola, je něco špatně, pánové. Pravděpodobně odchytal nejlepší zápas v kariéře. Pozitivní je, že jsme si vytvořili tolik šancí, jen z nich musíme střílet víc gólů, zlepšit se v koncovce. V příštích utkáních to budeme potřebovat. Ale jsem šťastný za výhru.“

Jde tak trochu o varování?

„Stoprocentně. Potřebujeme v tom pracovat lépe, pokračovat ve vytváření šancí a tlačit na soupeře. Dnes jsme byli lepší na balonu, ale musíme využít víc šancí.“

Udělal jste čtyři změny a vsadil na tři nováčky. Jak momentálně pracujete s rotací?

„Tohle není už o rotaci. Skládáme do každého zápasu nejsilnější tým, který nás dovede ke třem bodům. Musíme být teď zároveň chytří, protože nás čekají tři zápasy v jednom týdnu.“

Jak aktuálně přemýšlíte o Adamu Ševínském, který naposledy hrál proti Leverkusenu?

„Ševa pracuje tvrdě, skvěle. Odehrál dobrý zápas v Leverkusenu a za mě má před sebou dobrou budoucnost. Je to dobrý klub a má velké sparťanské srdce. Lepší se každý týden.“

Po nemoci se vrátil Veljko Birmančevič. Má silnou pozici v týmu?

„Je těžké tohle popsat. Musí si najít cestu zpátky do základní sestavy. Očekáváme od něj, že musí doručit výkony, trénovat v týdnu, protože nikdo nemá jisté místo. Ani ten, kdo zářil v minulých měsících. To platí pro všechny. Musí odvádět maximum v útoku nebo na wingbeku, kde dnes nastoupil. Ale po nemoci ještě není stoprocentně připravený, aby odehrál celých devadesát minut.“

Už končí přestupové období. Splnili jste plán, který jste vytvořili spolu se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým?

„Pracovali jsme velmi tvrdě, abychom posílili kádr. Měli jsme plán přivést hráče, kteří nám přinesou kvalitu. Nechtěli jsme brát hráče, jen abychom nějaké brali. Myslím, že se to povedlo, máme mnoho možností. To jsme mohli vidět i u hráčů, kteří dnes přišli do druhého poločasu. Budujeme něco silného a musíme v tom pokračovat.“