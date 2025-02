Dynamo má Haška, na tribuně byly dvě fabie. Friis dal šanci posilám

Šance pro posily. Ač se to nečekalo, Lars Friis sáhl do sestavy - a to celkem výrazně. Šanci dostali Patrik Vydra, navrátilec z hostování, jenž nahradil Kaana Kairinena, Emmanuel Uchenna se postavil do obrany místo Martina Vitíka, na hrotu dostal šanci Albion Rrahmani. Nejvýrazněji se předvedl druhý z nich, nedohrál kvůli vyloučení.