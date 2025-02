Kornezos: lepší debut než Bitri. Vzadu precizní, dopředu nepřesný. Co data?

Řecký stoper Giorgos Kornezos má za sebou debut v Chance Lize, fotbalistům Baníku pomohl k výhře 2:0 s čistým kontem nad Teplicemi. V defenzivní fázi byl precizní, v ofenzivní by měl zpřesnit. Potvrzují to analytická data i hodnocení ostravského trenéra Pavla Hapala.

Když před týdnem v Edenu vyfasoval Matěj Chaluš čtvrtou žlutou kartu za vyplísnění Davida Douděry, jenž předvedl jeden ze svých klasických hereckých výkonů, realizační tým Baníku měl jasno.

„Hned jsme věděli, že tam dáme Kornezose. Chtěli jsme si ho očekovat, aby si i on všechno navnímal,“ prozradil trenér Pavel Hapal, jak uvažoval nad složením stoperů.

Moc variant pravda neměl. David Lischka je opět zraněný a další možnosti, například s Michalem Fukalou nebo Alexanderem Munksgaardem, by byly malinko hybridní. Proto bylo celý týden jasno, že se blíží premiéra řeckého chasníka, na jehož příchodu ostravský management pracoval celý leden a další tři únorové týdny mu dal na aklimatizaci.

Michal Frydrych se posunul doprostřed a Kornezos na pravou stranu, což je jeho oblíbená pozice, na které nastupoval celý podzim v Lamii. Fajn dárek od kouče Hapala k nedělním 27. narozeninám.

Jak si vedl? Pomohl k výhře s čistým kontem, navíc s parťáky nedovolil Teplicím jedinou střelu na bránu. Čili úkol splněn, dobrá práce. Na debut bude vzpomínat určitě lépe než třeba albánský předchůdce Eneo Bitri, který po domácí prohře 0:2 s Hradcem Králové přesně před dvěma lety zažil ve Vítkovicích pískot.

„Fajn výkon. Ale cítím na něm pořád, že česká liga bude náročná ve fyzičnu, už v poločase avizoval problémy. Zapojujeme ho do tréninkového procesu. S Bitrim to bylo podobné, trénuje se jinak. Zápasy jsou taky jiné, ale zvládl to. Soubojově a rychlostně je na tom výborně. Dvakrát si sekl balon, mohl o něj přijít, ale je tak naučený z řecké ligy. V prvním poločase nám hrozně dlouho trvala kontrola míče, to zapříčiňoval terén. Proto jsem apeloval na obranu, ať to zjednodušíme. Je vidět, že může být velice platný,“ hodnotil Hapal.

Kornezos potvrdil, co se o něm vědělo. V soubojích byl suverénní, úspěšnost 73 % je úctyhodná. Na druhou stranu, fotbal má dvě fáze – defenzivní a ofenzivní. A v té druhé 191 centimetrů vysoký zadák pokulhával, což Hapal naznačil. V prvním poločase několikrát vyletěl z lavičky, nepřesná výstavba se mu nelíbila. FCB chce dominovat, diktovat tempo, k tomu potřebuje preciznost.

Když Kornezos v úvodních třech minutách při pokusu o delší pas třikrát trefil jen nohu či hlavu protihráčů, trenér naznačoval, ať nevymýšlí a radši hraje jen obloučky za obranu. Řek se následně chytil jednoduchými přihrávkami na Davida Buchtu, Frydrycha a brankáře Dominika Holce. V 5. minutě pak po sprintu čistě odstavil Ladislava Krejčího a tribuny tleskaly.

Ano, tam je jeho síla. V rychlosti navzdory výšce by neměl mít potíže, stejně tak ve vzduchu. Severočeským hroťákům nedal čuchnout. Nicméně jelikož Hapal patří mezi vyznavače kombinačního fotbalu, až se spraví terény, bude mít na Kornezose stoprocentně vyšší nároky co do kvality rozehrávky.

Článek pokračuje pod infografikou

Emmanuel Uchenna nasadil v tomto ohledu laťku vysoko a stejně tak Nemanja Tekijaški, Jakub Martinec nebo Jakub Pokorný, o které měli Slezané zájem, patří k nadstandardu.

Dvanáctkrát ze třiceti případů přihrál Kornezos směrem vpřed nepřesně, až čtyři adresné pasy dozadu mu úspěšnost vylepšily. Ostatně kdo se na fotbal dívá ze širší perspektivy, odhalí, že chaos před vápnem rezultující ve žlutou kartu pro Jiřího Boulu a nebezpečný přímý kop ve 29. minutě pramenil z Řekovy laxnosti při práci s míčem. To samé o chvíli později, když pálil Daniel Langhamer. Kornezos dal „špek“ Tomáši Rigovi a Slováka vyloženě zašil. Ve 42. minutě opět: místo cíleného odkopu námaz na střelu Ondřeji Kričfalušimu. Naštěstí pro domácí zblokovanou.

Na druhou stranu je třeba říct, že ve druhé půli už si dával víc záležet, působil koncentrovaněji. Pomohlo mu, že hosté již tolik nezlobili agresivním presinkem, hřiště se „roztrhalo“, na vše měl najednou více času. Hezkým obloučkem po lajně vybídnul třeba Matěje Šína, tohle se od něj žádá.

Jakmile Filip Kubala přidal pojišťovací druhý gól, Kornezos šel vyčerpaný střídat. „Věděli jsme, že nebudeme riskovat a stáhneme ho,“ přikývl Hapal s tím, že kondičně ještě zdaleka není v topu.

Napoprvé však obstál, což spokojení fanoušci po několika skluzech ocenili aplausem. Je nicméně pravděpodobnější, že v Českých Budějovicích se do základu vrátí prověřenější Matěj Chaluš a Kornezos se bude zapojovat postupně dávkovanou minutáží, jako tomu bylo v létě s Uchennou.

Kornezos proti Teplicím

akce/úspěšné: 74/53 (72 %)

74/53 (72 %) souboje/úspěšné: 22/16 (73 %)

22/16 (73 %) přihrávky dopředu/úspěš né: 30/18 (60 %)

né: 30/18 (60 %) přihrávky dozadu/úspěšné: 4/4 (100 %)

zachycené míče: 5

5 střely/na bránu: 0/0

0/0 centry/úspěšné: 0/0

0/0 driblinky/úspěšné: 0/0

0/0 fauloval/faulován: 0/2

(zdroj: Wyscout)