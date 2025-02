Zničená defenziva Karviné. Hyský se omluvil za výkon: Katastrofální

Když střídající Bienvenue Kanakimana vstřelil pátý gól v utkání, defenziva Karviné byla naprosto zničená, zdecimovaná. Čelila sice rozjetému útoku Jablonce, jenž v posledních třech utkáních zaznamenal dohromady dvanáct branek, ale Slezany srážely především individuální chyby. „Mužstvo podalo asi nejhorší výkon, od doby, co u něj jsem,“ zdůraznil Martin Hyský.

Hosté v minulém kole sahali po remíze na domácím hřišti proti Spartě (2:3), za předvedenou hru sklidili chválu. A trenér Hyský před utkáním s Jabloncem odmítl, že by Karviná ustoupila od kombinace a bránila v deseti pod balonem. Byť by body do tabulky strašně potřebovala.

Ale k nim měla na severu Čech hodně daleko už po prvním poločase. „Oheň, který jsme v sobě měli před týdnem se Spartou, tam dneska prostě nebyl,“ líčil Hyský. „Měli jsme úplně jiné představy, ale zbytečně jsme vyhazovali míče,“ doplnil.

Jako první se gólově prosadil Martin Cedidla a po výrazné chybě stopera Dávida Krčíka skóroval Lamin Jawo, který v zimě odešel z Mladé Boleslavi a v novém dresu se trefil už potřetí v řadě.

„Celou sezonu se nám nestane chyba v rozehrávce, ale dnes ji Krčík udělal. Dostali jsme hloupé góly,“ věděl Hyský. „Vedli jsme a náskok ještě do poločasu navýšili. A myslím, že zcela zaslouženě. Ve druhé půli jsme se neuspokojili a přidali další branky. Maximální spokojenost,“ pochvaloval si trenér domácích Luboš Kozel.

Omluva všem fanouškům

Karvinští v defenzivě nestíhali. Samuel Šigut nechytil Cedidlu, Alexander Bužek si v soubojích vedl nešikovně, Krčík se podepsal pod druhý gól a Sahmkou Camara vytvořil nejméně dvě hrubky. Proto Hyský sáhl do základní sestavy už po sedmatřiceti minutách, ze hřiště odešli Bužek a Planka. „Snažil jsem se o nějaký impulz, na střídání bylo víc hráčů. Bylo potřeba zlepšit prakticky všechno,“ poznamenal Hyský.

Úroveň obranné hry se příliš nezvedla a Jablonečtí si pomohli i rohovými kopy. Další trefy přidali postupně Dominik Hollý, Aléxis Alégue, podle deníku Sport nejlepší hráč utkání, a střídající Kanakimana.

„Chci se omluvit všem našim fanouškům, takové výkony si nezaslouží. Hodně rychle musíme dát hlavy nahoru, sednout si na zadek a s pokorou sbírat body,“ řekl naštvaný Hyský na pozápasové tiskové konferenci.

Karviná tak inkasovala už jednačtyřicet branek po dvaadvaceti odehraných zápasech, což jí řadí do pozice druhého týmu s nejhorší defenzivou v lize. Hůř na tom jsou pouze České Budějovice s 62 obdrženými góly.