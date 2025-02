Koubek po porážce: Slavia má na 99 procent titul. Vašulín to zvoral

Rozhodl vstup do zápasu?

„Začnu tím, že Slavii blahopřeju k devadesátidevítiprocentní pravděpodobnosti zisku mistrovského titulu, my máme jiné cíle. Teď k tomu vstupu... Všechny branky byly laciné. V takových zápasech rozhodují detaily. Na počet šancí padlo dost branek, Martin Jedlička vytáhl ještě jednu možnost. Od začátku to šlo Slavii do ruky. U první branky byl prohraný souboj, míč se odrazil a přišla naše pozdní reakce. Douděra udělal dobře, že nahrál z první, návrat našich stoperů byl pomalý, trošku tam zamrzli. K tomu pohotový Tomáš Chorý. Té brance se určitě dalo čelit, mohli jsme zareagovat lépe.“

A ta druhá branka?

„Penaltě předcházela písknutá standardka za zákrok, kterých tam bylo asi padesát. Budiž, písknutá, ale v kontextu řízení pana rozhodčího to bylo zbytečné. Pak přišel nešťastný zákrok Vašulína. Choval se při tom zákroku blbě, je to jeho chyba. Bránil si souboj s Ogbuem, spíš jeho tělo. V momentě, kdy to musí odhlavičkovat, to zvoral, a padlo mu to na ruku. Ta byla jasná, v pořádku. Suma sumárum jsme dostali dva laciné góly po standardkách, proto jsme prohráli. Mužstvo jinak pochválím, bojovalo, rvalo se. Nezvládli jsme dílčí detaily.“

Nescházela týmu v závěru energie?

„Vůbec, dali jsme tam jiné hráče. Hráli jsme vabank, měli jsme převahu. Kdybychom měli po čtvrtku těžké nohy, neměli jsme takovou převahu, takže s tímhle nesouhlasím.“

Neváhali jste, zda Durosinmiho nedat od začátku?

„V žádném případě to u něj nebylo na základ, riskovali bychom jeho zdraví. Když hraje v současné době 55 minut, je to jako u jiného hráče celý zápas. Měl operovaná obě kolena, ještě není schopný hrát anglický týden. Řekl si sám, že není schopný hrát další zápas.“

Připravovali jste se speciálně na Tomáše Chorého?

„Nebylo to u nás žádné téma, neřešíme takové věci. Za sedm let v Plzni odvedl v klubu obrovský kus práce, je to přítel našich hráčů. Řešili jsme akorát, jak ho uhlídat, nebylo v naší šatně nějaké hecování nebo jiné negativity, to do kabiny nepatří.“

Vaším cílem je teď udržet v lize druhé místo?

„Ano, hrajeme o druhé místo, jak ukazuje tabulka. Slavia je v české lize dominantní, hlavně způsobem hry, proti kterému se nehraje dobře. To je atletika, důraz, presink, represink, nakopávané a odražené míče. Její hráči tohle umí a tvrdě si šli za výhrou tím, čím válcují českou ligu. Naše filozofie je hrát trošku jiný způsob hry.“

Rozhoduje pevná defenziva Slavie?

„Nechci tady úplně rozebírat hru Slavie. Ale je dominantní, vzadu skvělá. Pak má vepředu hráče jako Chorý, dokáže efektivně využít její účelový způsob hry. Vychází jí to skvěle na to, jakou má typologii hráčů a jak jsou donucení v jejich způsobu hry pracovat.“