Chorý zpět v Plzni: Po lidské stránce to bylo těžké. Proti ní slavit nebudu

Přesně takhle jste si představoval návrat do Plzně?

„Nepředstavoval. Po lidské stránce to pro mě bylo strašně těžké… Musím říct, že mi pomohli plzeňští fanoušci. Trochu mě namotivovali, jak na mě křičeli. Kdo není odolný, může to být pro něho nepříjemné. Ale mě to pobavilo. Bylo to fajn, vyhecovalo mě to, na zápas jsem se o to víc těšil. Udržel jsem emoce. Jsem rád, že to takhle dopadlo.“

Říkáte, že jste udržel emoce, ale v prvním poločase jste měl rozmíšku s Lukášem Červem. O čem byla?

„To nevím. Červus to má na tomhle založené, zkouší to. Je to snad nejfaulovanější hráč ligy. Tak to prostě je.“

Pomohl jste dostat spoluhráče do stejného emočního nastavení?

„Těžko na to odpovědět. Já jsem na hřišti pro kluky. Říkal jsem i v šatně, ať to kopnou nahoru, že se o mě mohou opřít. Že to může být první bod, za kterým půjdou. Chtěl jsem je vést, protože dělám všechno proto, abych pomohl klukům, celé Slavii, všem lidem. Za tím si jdu.“

Co vám běželo hlavou bezprostředně po vstřelených gólech?

„Když jsem vešel na hřiště před zápasem, rozhlédl se okolo sebe, tak jsem si připomněl všechny krásné vzpomínky, těžké zápasy, i ty horší utkání. Když rozhodčí pískl konec, dolehlo to na mě. Stál jsem sám, okolo už nikdo nebyl… Dostalo mě to. Bylo strašně hezký si zahrát proti klukům, zase je po čase vidět. Vím, jak hrají, jak do toho jdou. Proto jsem se snažil najít aspekty, které mi pomohou. Je super, jak jsme k utkání přistoupili. Měli jsme rychlý start, makali jsme, Viktorku jsme do ničeho pořádného nepustili. Odběhali jsme to, pomohli si standardkou. Hodnotím to jen pozitivně. Respekt k Plzni, my jdeme dál, s pokorou.“

Branky jste neslavil, příště už budete?

„K Plzni mám velký citový vztah. I když na mě lidi pořvávali, já se na ně usmíval. Na nikoho jsem nekřičel, ani mi něco takového neběželo hlavou. Plzeň mám tak rád, že proti ní nikdy góly slavit nebudu.“

V ligové kariéře čekáte na hattrick, v Plzni jste od něj nebyl daleko. Mrzí vás, že poslední střela šla doprostřed?

„Nemrzí mě to vůbec, jsem rád za dva góly. Poslední střela nebyla ideální, balon byl neklidný, měl jsem to na dlouhou nohu, navíc mi do rány skákal Kalvi. Snažil jsem se to trefit rychle nártem, ale šlo to doprostřed. Kdybych měl víc času, střílel bych placírkou. Často říkám, že nemusí pršet, stačí, když kape. Jsem rád za dva góly.“

Jak vám pomohl první gól? Věřil jste si o to víc na penaltu?

„Jak říkám, nástup jsme měli super. Penaltu jsem kopal proti Jedlovi, což je výborný gólman. Věděl jsem, že mě má načteného. Jak jsem se postavil k penaltě, nikdo okolo mě nebyl. Najednou ale přiběhl Šulcík, Kalvi, Červus, Jedla... Ani nevím, co křičeli. Trochu jsem to zaregistroval, ale pak jsem se soustředil jen na samotný kop. Byl jsem dopředu rozhodnutý. Dopadlo to, jak to dopadlo.“

Vypadáte dost nad věcí. Jak to?

„Mám podporu od manželky, od rodiny, i od kluků v kabině. Dokázal jsem se od všeho oprostit. Snad Slavia věděla, co v létě dělá. Já ji to chtěl vrátit na hřišti. Dávám si největší „challenge“, chci takové zápasy zvládat. Chci být bodem, o který se každý může opřít. Být tím, kdo strhne celý vlak.“