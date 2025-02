Liga očima fanoušků: Že zaostáváme za Slavií i Plzní v rychlosti, je trapné

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Sparta sice porazila České Budějovice, a ačkoli byl Lars Friis po zápase spokojený, tak jeho nadšení rozhodně nesdílí někteří fanoušci… V kotli Slavie už pomalu slaví, titul je blízko, stačí osm výher. Co říkají v Plzni na Tomáše Chorého? On hrál? Příznivci Baníku mají po výhře nad Teplicemi jasný vzkaz: La, la, la, la, la, Filip Kubala! Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha S trenérem Friisem nesouhlasím… Že bych skákal metr dvacet do výšky po našem vítězství nad posledním týmem tabulky, to říci nemohu. Změny v sestavě, očekávané zlepšení výkonu se ale nekonalo. V prvních třiceti minutách pouze jasnovidec mohl tušit vepředu naši dvojici útočníků, byli zcela odříznuti od hry. V další čtvrthodině jsme nechali vyniknout brankaře hostí a spálili několik vyložených šancí. Po přestávce byla do té doby marná snaha Laciho trefit alespoň bránu konečně korunována prvním gólem v síti soupeře. Zdržování soupeře rozlítilo našeho trenéra, ale nejvíce zdržovala naše pomalá rozehrávka mezi stopery a čekání, než soupeř zformuje svoje defenzivní pozice. Krasniqi stále ještě nepochopil, že zpětná přihrávka nesmí směřovat do tlačenice jako v tokijském metru, ale zpět na nabíhající hráče. Že nestačíme týmům v Lize mistrů, je smutné. Že zaostáváme v rychlosti hry za Slavií i Plzní, je trapné. Trenérovo nadšení z našeho výkonu je směšné. Nejhorší je, že vlastní uspokojení je brzdou dalšího vývoje. Jako bychom si nemohli vzít alespoň něco z přenosů Ligy mistrů. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce

Slavia Praha O titulu nepochybuju, zbývá osm kroků V Plzni předvedla Slavia koncentrovaný výkon, který tentokrát doplnilo i tolik potřebné štěstí. První branka padla po náhodném odrazu, druhá z penalty, kterou slávistům daroval Vašulín. Zatímco první půle byla hodně nervózní a především domácí zápas dost vyhecovali, po třetí brance Ogbua jako by se už jen dohrávalo. Plzeň ztratila myšlenky na vítězství a „sešívaní" zápas plně kontrolovali. Do konce ligy zbývá včetně nadstavby 12 kol a Slavia má náskok 13 bodů. To znamená jediné: červenobílým stačí osmkrát zvítězit a v Edenu se bude slavit. V tuto chvíli si mohou dojít k titulu i bez ohledu na zbylé zápasy se Spartou, Plzní a Baníkem, přičemž každý úspěch v těchto čtyřech zápasech onu cestu jen dále usnadní. Samozřejmě je třeba neusnout na vavřínech a být na pozoru, žádný soupeř se neporazí sám. Po nedělním zápase již však nepochybuji, že se v květnu bude v Edenu slavit titul a od září do ledna hrát Liga mistrů. Zároveň se těším, až si v závěru této sezony pořádně zahrají mladší hráči jako Pech, Moses nebo Teah. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník

Viktoria Plzeň Aby nebyl titul pro Slavii danajský dar S Maďary to byl jeden z velkých dnů pro plzeňský fotbal. Opět jsme postoupili a naše anglické týdny se natáhnou. To je opravdu silná káva. Ference jsme zlomili brutální útočnou silou. Jejich zadáci vypadali, že nevědí, co dělat, a v poločase vymalováno. V neděli to bylo úplně něco jiného. Útočná síla pryč. Co nechceš, se stalo – dostali jsme gól už ve 3. minutě a tím to bylo dáno. I když pardon: opět VAR. Vyhrabat ruku pro nás z naprostých ho*en, to chce opravdu silný žaludek. Fakt mě to s*alo, ale někdo teď byl tam nahoře asi na jejich straně a my neměli dost sil na obrat. Přišlo mi, že ani střídání k tomu nesměřovala. Uznejme, že jsme na to tentokrát neměli. Chudák Vašulín, tak hloupá ruka. Ale pane Koubku, že někdy veřejně nenatřete i jiné hráče… Nebo že byste se jich bál? Jinak v hledišti parádní prezentace na obou stranách. Pochvala nadšencům. Snad ubojujeme druhé místo, o titulu se nebavme, ale aby to nebyl pro slávisty danajský dar. S tímhle fotbalem v Evropě moc neuspějí. Čest královně Viktorce, celý Chorý mě vůbec nezajímá. On taky hrál? Kovi. 56 let, koordinátor distribuce

Baník Ostrava La, la, la, la, la, Filip Kubala! Sloupek dnes začnu netradičně od konce, důvod je prostý – Filip Kubala. Prožil si docela náročné dva týdny poté, co se do něho strefovali někteří chytráci na sociálních sítích. Je fakt, že v Baníku příliš střeleckého štěstí neměl, ale pro tým vždy dřel a na hřišti odváděl dobrou práci. V sobotu se konečně zase trefil, a to hned dvakrát, a rozhodující měrou přispěl k vítězství nad Teplicemi. Osobně jsem za něj moc rád, přeji mu to a doufám, že gólů bude přibývat. Na začátku to ale moc vesele nevypadalo, zranil se klíčový hráč naší ofenzivy Ewerton a asi i to poznamenalo slabší výkon týmu v prvním poločase. Malou omluvou snad může být opravdu katastrofální stav hřiště ve Vítkovicích. Už se nemůžu dočkat, až se vrátíme na Bazaly, kde se o trávník bude (snad) starat klub, a ne „úředníci" z města. Druhý poločas přinesl zlepšení, a to platí zejména po prostřídání. Naše útoky táhli hlavně Šín, Kohút, Buchta a již zmiňovaný Kubala. Pochvalu zaslouží také obrana v čele s „náhradním" kapitánem Frydrychem, slušně se uvedl i novic Kornezos. Rubeme dále! Václav Dohnal. 33 let, projektant