Rosický o Friisovi, Arsenalu i posile, která nevyšla: Chtěli jsme rozhýbat trh

O pozici pravého wingbeka Rosický už v lednu na tiskové konferenci zmínil, že Sparta usiluje o příchod hráče na stranu hřiště. „Šli jsme do zimního přestupového období s pěti vytipovanými hráči na pozici pravého wingbeka, u nichž jsme viděli, že je zhruba šance je udělat. Stejně tak byla dohoda s trenérem, že když někdo z těch pěti nevyjde, zůstaneme tak, jak jsme. Máme Martina Suchomela, který se podle nás velmi dobře rozvíjí, takže přivést někoho nebylo tak úplně téma. Musel by přijít správný hráč. Jednali jsme s pěti hráči najednou, jediné jméno, které se dostalo ven, byl Reynolds. A ta situace byla hodně specifická. Od začátku bylo jasné, že ten transfer bude složitý, avšak že není nemožný,“ řekl Rosický. Martin Suchomel podepsal novou smlouvu ve Spartě • Foto X / AC Sparta Praha

O případu Reynolds Proč nakonec příchod Bryana Reynoldse z belgického Westerlo nedopadl? „Zimní přestupový termín je vždy složitější, protože cokoliv děláte, je návaznostní. Kohokoliv chcete, klub vám řekne, protože je na všechno málo času, že to udělá, když získá náhradu. Potřebovali jsme rozhýbat i trh s pravými beky, proto jsme trošku první nabídku podstřelili. A měli jsme dvě dohody s kluby, které chtěly Reynoldse koupit. Pokud by ho získaly, ti hráči, kteří na té pozici byli u nich, by šli k nám. Potřebovali jsme, aby Reynolds buď skončil u nás, nebo někde jinde. A jelikož se nestalo ani jedno, protože se Westerlo ocitlo ve špatné situaci, deset zápasů nevyhrálo a z toho osm prohrálo, nešlo udělat vůbec nic. A pohyb Reynoldse a i návaznosti, které pro nás byly, se zavřely,“ popsal Rosický konkrétní situaci pro podcast Livesport Daily. Přestup Bryana Reynoldse do Sparty neklapl • Foto profimedia.cz

O setrvání Friise Lars Friis se na podzim během výsledkové krize dostal pod obrovský tlak. Nakonec ho ustál, vedení Sparty ho podrželo ve funkci hlavního trenéra. „Důvody jsou naprosto jednoduché. Lars měl obrovský podíl na tom, že Sparta vyhrála první titul, pak double a že postoupila do Ligy mistrů. Pro nás má návaznost na Briana, který měl už po první titulové sezoně nabídky odejít. Čekal jsem, že to bude téma hned další zimu a další léto. Po tom, co jsme poznali Larse, jaký je to chlap, charakter a trenér, jsme pochopili, že máme dalšího hlavního trenéra v systému,“ líčil Rosický. Když Priske odešel do Feyenoordu, přišel na řadu Friis. „Lars byl dopředu obeznámen, že jakmile se něco stane s Brianem, bude u nás hlavním trenérem on. Hlavně díky jeho historii, že víme, jaký je to kouč, jak s hráči pracuje, jsme ho ve funkci podrželi. Ale i v návaznosti na naše vyhodnocení toho, proč se náš úpadek na podzim stal, nemůžeme říci, že to je jeho vina,“ doplnil Rosický. Lars Friis a Tomáš Rosický • Foto Pavel Mazáč / Sport

O Birmančevičovi a Besiktasi Veljko Birmančevič, v minulé sezoně klíčový hráč letenského týmu, se objevil letos v únoru v zájmu tureckého Besiktase. Navíc se v případě srbského křídelníka mluvilo o možných problémech se spoluhráči z Albánie a Kosova. „Některé odpovědi vám přinese až čas. A nejlepší odpověď je ta na národnostní konflikt a Birmančevič versus Rrahmani,“ začal vyprávět Rosický a v dalších větách pokračoval: „Teď měl Birma pro něj dobrou nabídku z Besiktase Istanbul, kterou chtěl přijmout. To je naprosto v pořádku, to je to, o čem se bavíte, že chcete. Jeho čas taky jednoznačně přijde. Nedohodli jsme se, protože musíme být spokojení dva. My jako klub a také hráč, že tam chce jít. Birma by tu nabídku využil, kdybychom se dohodli s klubem, což se nestalo. Ovšem odpověď sama za sebe je, že chtěl jít do klubu, kde hraje Albánec Muci a kosovský Albánec Rashica.“ Veljko Birmančevič v utkání na Slovácku • Foto ČTK

O Vitíkově odchodu Sparta loni v létě řešila nabídky na Martina Vitíka. „Ta poslední, kterou bychom vzali z Boloni, byla finančně i pro klub velice zajímavá,“ zmínil Rosický. Jednalo se o osmnácti milionech eur (asi 450 milionů korun). „Jenže přišla pro nás pozdě, vázla návaznost na výběr hráčů a skauting,“ vysvětlil a pokračoval: „Za Martina bychom už nedostali náhradu, kterou bychom chtěli.“ Situace se ovšem pravděpodobně může opakovat po konci aktuální sezony. „Nemůžete hráčům neustále zastavovat nabídky a možnosti, kam přestoupit. Je to další z věcí, na co kluky lákáte, protože chceme mít ve Spartě ambiciózní hladové hráče. Nikdy nemám problém s tím a je to naprosto správně, když k nám už přicházejí, ať jednou chtějí hrát v Anglii, v bundeslize. Když tenhle sen mají, budou u vás makat. Pokud na Martina přijde v létě nabídka, jednoznačně se o tom budeme bavit, zaslouží si to.“ Martin Vitík v zápase s Hradcem Králové • Foto ČTK / Šimánek Vít