Trpišovský: Obecně nemám rád červené karty. Marodka před derby...

Červená karta Čermáka za ruku, kterou zamezil Oscarovi k ohrožení brány, ovlivnila zápas zásadně, že?

„Z obou stran to začalo skvěle, nám se podařilo vytvořit si nebezpečné situace a Bohemians hráli dost odvážně. Po červené se to otočilo, na nás zbylo jen dobývání. Byly to takové dva zápasy, před a po červené. Paradoxně jsme hráli lépe proti jedenácti než proti deseti. V posledních dvaceti minutách jsme se nemohli pořádně dostat na soupeřovu polovinu.“

Skoro to zní, jako byste byl nejradši, kdyby Aleš Čermák tu červenou kartu nedostal…

„Obecně strašně nemám rád červené karty, zápas ztratí atraktivitu. Jeden tým ztratí hráče a dostanete jej pod tlak, ale vám se v útočné fázi se nic nemění, protože hrajete stále do plného počtu. Bylo to nešťastné, ale pravidla jsou tak složitá, že i jasné věci tak jasné nejsou. O Čermáka to byla hloupost, ale to spíš říkám na jeho obhajobu. Rozhodujete se v setině vteřiny a někdy instinktivně sáhnete po balonu. Je těžké se pustit do soudů, co je a co není. S trenérem Veselým jsme se o tom bavili. Upřímně bych byl radši, kdybychom protlačili gól z šancí a hráli jedenáct na jedenáct.“

Jak vás naladí výhra před velkým derby?

„Hrozně moc. Zdravotní stav není ideální. V Plzni jsme byli v plné síle a teď jsme tam, kde jsme. Tak to někdy bývá. Po vítězství se ale léčí lépe. Snad se nám někteří dají dohromady, v úterý kvůli tomu máme volno.“

Koho všeho dáváte dohromady?

„Provod je nemocný a i Oscar dohrával s teplotou, měl respirátor v kabině. Je naděje, že se vrátí zraněný Schranz. S Provodem je to těžké, někdy je mu lépe, někdy je mu hůř. Lingr má podle první zpráv zlomený nos, tak uvidíme, jak to bude na víkend. Chaloupek střídal i proto, že měl problém se zadním stehenním svalem.“

Jak je pro vás důležité, že se poprvé od začátku prosince trefil Diouf?

„Je to pro nás zásadní. Když ho srovnávám s Davidem Juráskem, když tu řádil ve svém laufu, má podobný přínos. On a Douděra patří k evropské elitě ve vytváření šancí a nebezpečných příležitostí ve vápně. Pořád to není ten Malick z podzimu, ale určitě to byl jeho nejlepší jarní výkon. Mám radost, že jsme dali z akce, kterou jsme měli naplánovanou. I vzhledem k tomu, že nemáme levého stopera leváka, je pro nás ve vedení útoků důležitý.“

Pomůže Botosovi i gól do prázdné brány?

„Je to důležité. Středeční zápas s Táborskem pro nás byl prospěšný, ukázalo nám to, s kým se dá více počítat a s kým míň. Botosovi se moc nepovedl, a proti Bohemce do toho vstoupil mnohem lépe. Doteď nedal v lize gól, přitom má dobrou střelu. I gólem do prázdné brány hráč žije.“

Co vy osobně prožíváte v týdnu před derby se Spartou?

„Ten mikrocyklus se snažím mít stejný. Nedělat mezi zápasy moc rozdíly. Pro mě je jednoduché, že jezdím jen na trase stadion-domov. Ale samozřejmě to na vás trochu dolehne, především v den zápasu. Pro mě osobně je to pořád stejné jako dřív, ale už příjezd na stadion je sváteční. V poslední době se opravdu dařilo, že to je svátek fotbalu, narazí na sebe největší kvalita, co existuje. Pevně věřím, že tam rozbalíme to nejlepší, co umíme.“