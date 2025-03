Dioufovi nejspíš skončila sezona! Zlomeninu potvrdil Trpišovský

Celý týden se řešilo, jak na něj Sparta vyzraje. El Hadji Malick Diouf zažívá v dresu Slavie průlomovou sezonu, na jejímž konci měl ideálně za více než 20 milionů eur odejít do Premier League. V derby, které „sešívaní“ prohráli 0:2, však po nešťastném souboji s Emmanuelem Uchennou utrpěl tento plán velkou trhlinu. „Malick má zlomeninu lýtkové kosti. V tu chvíli to nevíte, tak to chtěl zkusit, byl v tranzu a šel přes bolest,“ potvrdil úraz po zápase trenér Jindřich Trpišovský.

Jak se celá situace odehrála? Koncem deváté minuty slávistovi v souboji u postranní čáry nešťastně přisedl nohu po odehrání míče Emmanuel Uchenna.

Mladý Senegalec ještě zkoušel zranění rozběhat, o chvíli později se však zhroutil v bolestech na trávník a vpustil do hry Ivana Schranze.

Zákrok byl přitom velmi nešťastný. Ke střetu afrických obránců došlo v malé intenzitě, ale zpomalené opakovačky ukázaly zkroucený kotník Dioufa pod nohou Uchenny.

„Přímo na hřišti jsem neviděl faul, protože Uchenna zahrál míč a v přirozeném pohybu spadl na nohu Dioufa, který ji dal pod něj. Přišlo mi to spíš jako nešťastná náhoda než přestupek,“ okomentoval situaci hlavní rozhodčí Karel Rouček v rozhovoru pro O2TV Sport.

El Hadji Malick Diouf o berlích po zápase • Foto Deník Sport

Levý bek jel do Ústřední vojenské nemocnice, na druhý poločas se vrátil, aby derby doukoukal na vlastní oči. Slavia zlomeninu v oblasti kotníku po zápase potvrdila.

„Malick má zlomeninu lýtkové kosti. V tu chvíli to nevíte, tak to chtěl zkusit, byl v tranzu a šel přes bolest. Pro tým je to velký ztráta, je to rozdílový hráč. Mrzí mě to za něj, dostával se pomalu do topu. Bolí to. Do konce sezony už zřejmě nebude," řekl po utkání Trpišovský.

Diouf si svými výkony vysloužil pozvánku do reprezentace Senegalu, v Chance Lize má bilnaci 7 gólů a 3 asistence, což ho řadí na třetí místo v pořadí střelců Slavie.