Artis postihla viróza. Odkládá pohárový šlágr se Spartou i víkendový duel proti Opavě
Fotbalisté Artisu Brno kvůli virovému onemocnění v mužstvu neodehrají v původním termínu středeční zápas osmifinále domácího poháru proti pražské Spartě. Odložený mají i sobotní duel 14. kola druhé ligy proti Opavě. Klub o tom informoval na webu. Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, v tiskové zprávě uvedla, že o náhradním termínu se teprve rozhodne.
Opava měla v sobotu proti Artisu hájit třetí místo, které drží před Brňany jen o skóre. "LFA byla od prvotní informace s klubem v pravidelném kontaktu a průběžně sledovala vývoj zdravotního stavu mužstva. Počet nemocných však neklesal, naopak výrazně narostl. K dnešnímu dni se s onemocněním potýká značná část hráčů i někteří členové realizačního týmu. S ohledem na vývoj navíc existuje předpoklad, že by se nemoc mohla dále šířit," uvedla LFA.
V této druholigové sezoně byl kvůli virovému onemocnění odložen třetí duel. V původním termínu se neodehrál ani srpnový zápas Zbrojovka Brno - Opava a zářijové utkání Sparta B - Příbram.
Hrát se nebude ani ve středu, kdy se Artis proti Spartě chtěl pokusit po Liberci vyřadit dalšího soupeře z nejvyšší soutěže. Ani v tomto případě zatím není znám náhradní termín.