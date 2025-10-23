Předplatné

Opta: Slavia má v LM stále 23% šanci na postup. Jaké místo a kolik bodů odhaduje predikce?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Odvážná, presující Slavia: obětavý Vlček, Chorý obstál, dominantní Markovič. Vytlačí Staňka? • Zdroj: iSport.tv
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský
Jan Bořil v akci proti Atalantě
Pravou stranu proti Atalantě Bergamo ovládl David Moses
Christos Zafeiris nastoupil proti Bergamu v základní sestavě
David Moses pod tlakem bránících soupeřů Bergama
Youssoupha Mbodji hrál v Bergamu v základní sestavě, odehrál 61 minut
Lukáš Provod v zakončení proti Atalantě
14
Fotogalerie
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (4)

Dva body po třech zápasech nejsou nijak silným základem pro postupové ambice v Lize mistrů. Analytická společnost Opta tak vidí Slavii i po remíze 0:0 s Atalantou jako jeden z potenciálně nejhorších týmů v ligové fázi. Dle predikcí superpočítače skončí na 32. místě, což je nicméně posun oproti krušnější vyhlídce po prvním kole.

Když Slavia ztratila v úvodu své evropské pouti výhru nad Bodö/Glimt, v očích Opty spadly její šance na možný postup přímo dramaticky – dle simulací skončila ve většině případů předposlední. Po 3. kole vidí superpočítač situaci lépe, byť ne o moc. Slavia by podle něj skončila 32, tedy pátá od konce. Spadlo by za ni právě Bodö, Kodaň, Ajax a outsider Kajrat Almáty.

A co postup do vyřazovací fáze, je i přes tyto vyhlídky vůbec reálný? Matematicky stále ano, Opta mu ale dává jen 23,2% šanci. To je zhruba o procento nižší než po prvním kole. Sami slávisté nad postupem ale příliš nepřemýšlejí.

Článek pokračuje pod tabulkami

Jak vypadá predikce analytické společnosti Opta po třetím kole ligové fáze Ligy mistrů?Jak vypadá predikce analytické společnosti Opta po třetím kole ligové fáze Ligy mistrů? • Opta

Jak vysoké mají kluby v Lize mistrů šance na postup do dalších kol?Jak vysoké mají kluby v Lize mistrů šance na postup do dalších kol? • Opta

„Není žádný vyslovený cíl, ale každý zápas chceme bojovat. Z osmi utkání jsou ale zhruba dva, kde se soupeři můžeme vyrovnat z pohledu velikosti a kvality ligy. Někdy musíme vyhodnotit realitu, třeba že Inter byl kvalitou úplně jinde,“ řekl Lukáš Vorlický ve studiu Nova Sport.

Jindřich Trpišovský má ale o malém cíli jasno: „Chceme vyhrát zápas a ideálně doma.“ Na tabulku jinak příliš nekouká. To by se mohlo povést, predikce odhadují Slavii celkový zisk 7 bodů.

Jak jsou na tom podle predikcí Opty další mančafty? Byť není kvůli skóre na špici tabulky, nejlepší pozici má Arsenal, který v první osmičce skončil hned v 95 % simulací. Za ním se řadí PSG, Manchester City a Bayern Mnichov. Do postupující čtyřiadvacítky by se podle momentálních předpokladů nedostal Bayer Leverkusen, nebo Athletic Bilbao. Právě Španělé budou na konci listopadu jedním z domácích soupeřů Slavie.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG330013:39
2Bayern330012:29
3Inter Milán33009:09
4Arsenal33008:09
5Real33008:19
6Dortmund321012:77
7Manchester City32106:27
8Newcastle32018:26
9Barcelona32019:46
10Liverpool32018:46
11Sporting32017:46
12Chelsea32017:46
13Karabach32016:56
14Galatasaray32015:66
15Tottenham31203:25
16Eindhoven31118:64
17Atalanta31112:54
18Marseille31026:43
19Atlético31027:83
20Club Brugge31025:73
21Bilbao31024:73
22Frankfurt31027:113
23Neapol31024:93
24Saint Gilloise31023:93
25Juventus30216:72
26Bodo/Glimt30215:72
27Monaco 30213:62
28Slavia30212:52
29Pafos30211:52
30Leverkusen30215:102
31Villarreal30122:51
32FC Kodaň30124:81
33Olympiacos30121:81
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů