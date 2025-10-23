Opta: Slavia má v LM stále 23% šanci na postup. Jaké místo a kolik bodů odhaduje predikce?
Dva body po třech zápasech nejsou nijak silným základem pro postupové ambice v Lize mistrů. Analytická společnost Opta tak vidí Slavii i po remíze 0:0 s Atalantou jako jeden z potenciálně nejhorších týmů v ligové fázi. Dle predikcí superpočítače skončí na 32. místě, což je nicméně posun oproti krušnější vyhlídce po prvním kole.
Když Slavia ztratila v úvodu své evropské pouti výhru nad Bodö/Glimt, v očích Opty spadly její šance na možný postup přímo dramaticky – dle simulací skončila ve většině případů předposlední. Po 3. kole vidí superpočítač situaci lépe, byť ne o moc. Slavia by podle něj skončila 32, tedy pátá od konce. Spadlo by za ni právě Bodö, Kodaň, Ajax a outsider Kajrat Almáty.
A co postup do vyřazovací fáze, je i přes tyto vyhlídky vůbec reálný? Matematicky stále ano, Opta mu ale dává jen 23,2% šanci. To je zhruba o procento nižší než po prvním kole. Sami slávisté nad postupem ale příliš nepřemýšlejí.
Jak vypadá predikce analytické společnosti Opta po třetím kole ligové fáze Ligy mistrů? • Opta
Jak vysoké mají kluby v Lize mistrů šance na postup do dalších kol? • Opta
„Není žádný vyslovený cíl, ale každý zápas chceme bojovat. Z osmi utkání jsou ale zhruba dva, kde se soupeři můžeme vyrovnat z pohledu velikosti a kvality ligy. Někdy musíme vyhodnotit realitu, třeba že Inter byl kvalitou úplně jinde,“ řekl Lukáš Vorlický ve studiu Nova Sport.
Jindřich Trpišovský má ale o malém cíli jasno: „Chceme vyhrát zápas a ideálně doma.“ Na tabulku jinak příliš nekouká. To by se mohlo povést, predikce odhadují Slavii celkový zisk 7 bodů.
Jak jsou na tom podle predikcí Opty další mančafty? Byť není kvůli skóre na špici tabulky, nejlepší pozici má Arsenal, který v první osmičce skončil hned v 95 % simulací. Za ním se řadí PSG, Manchester City a Bayern Mnichov. Do postupující čtyřiadvacítky by se podle momentálních předpokladů nedostal Bayer Leverkusen, nebo Athletic Bilbao. Právě Španělé budou na konci listopadu jedním z domácích soupeřů Slavie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|3
|3
|0
|0
|13:3
|9
|2
Bayern
|3
|3
|0
|0
|12:2
|9
|3
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|4
Arsenal
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|6
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|7
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|10
Liverpool
|3
|2
|0
|1
|8:4
|6
|11
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|12
Chelsea
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Karabach
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|14
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|15
Tottenham
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|16
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|8:6
|4
|17
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|18
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|19
Atlético
|3
|1
|0
|2
|7:8
|3
|20
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|21
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|22
Frankfurt
|3
|1
|0
|2
|7:11
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|24
Saint Gilloise
|3
|1
|0
|2
|3:9
|3
|25
Juventus
|3
|0
|2
|1
|6:7
|2
|26
Bodo/Glimt
|3
|0
|2
|1
|5:7
|2
|27
Monaco
|3
|0
|2
|1
|3:6
|2
|28
Slavia
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|29
Pafos
|3
|0
|2
|1
|1:5
|2
|30
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|31
Villarreal
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|32
FC Kodaň
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|33
Olympiacos
|3
|0
|1
|2
|1:8
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off