ONLINE: Olomouc - Raków 0:0. Boj o první body i gól. Do akce Beran či Vašulín
Olomoučtí fotbalisté budou doma na Andrově stadionu usilovat o premiérové body i gól v Konferenční lize. Trenér Tomáš Janotka věří, že jeho svěřenci potvrdí zlepšenou formu a proti aktuálně jedenáctému celku polské Ekstraklasy uspějí. V prvním zápase Olomouc po bojovném výkonu utrpěla porážku 0:2 na stadionu velkého favorita Fiorentiny, druhý gól přitom dostala až v nastavení. Zápas Sigmy s Rakówem sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|3
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|4
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|5
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|6
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|7
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|8
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|8
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|10
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|11
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|12
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|14
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|22
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|24
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|26
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off