Rezek o baráži: Věřím, že nám pomůže domácí prostředí. Daří se nám tam víc | iSport.cz

Berete remízu 3:3?

„Vzhledem k tomu, že jsme tak rychle vedli 2:0, jsme asi zklamaní. Na druhou stranu, nebyl to jednoduchý zápas. Hrálo se před skvělou kulisou, což fotbalu hodně pomohlo. Hrál se zajímavý fotbal, lidi viděli šest branek. Jsou to nervy a asi budou až do konce. Jsme teprve v poločase. Zaplaťpánbůh, že jsme tam dotlačili gól na 3:3. Remíza je asi zasloužená.“

Ukázala Zbrojovka kvalitu?

„Spíš jsme si neporadili s nakopávanými balony do Škoďáka (Michala Škody) a Magiho (Lukáše Magery). To nám dělalo největší problémy. Dostávali to do stran a pak před bránu. Ti dva se těžko brání. Jsou velcí, dobří střelci. Tam už je to padesát na padesát. Teď to líp vyšlo jim. Magi toho má hrozně moc za sebou, je to asi jejich nejnebezpečnější hráč. Věřím, že nám v odvetě pomůže domácí prostředí, abychom mohli dál hrát první ligu. Doufám, že i v Příbrami přijdou nějací lidi a pomůžou nám.“

I v 37 letech má Jan Rezek pořád lehké nohy. Jeho úkol pro tento týden je jasný - zachránit Příbram v nejvyšší soutěži







S čím vyrukujete na soupeře v neděli?

„Doma hrajeme malinko jinak než venku. Daří se nám tam víc. Snad to nezakřiknu.“ (úsměv)

Jsou to nervy?

„Pro mladé kluky je to asi horší než pro nás starší. V takové situaci jsou nejspíš poprvé. Ale to jim jenom prospěje. Já nikdy nervózní nebývám.“