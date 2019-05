Buchta věří v postup: Doma jsme silní. Teplice? Asi už mají kluci letenky | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zlín - Olomouc: Gajičovu hlavičku skvěle vykryl Buchta! VŠECHNA VIDEA ZDE

Co bylo u inkasovaného gólu špatně? Hlinka hlavičkoval úplně sám.

„To si rozebereme na videu. Ale byla to velmi dobře kopnutá standardka a skvěle umístěná hlavička, těžko se s tím dalo něco dělat. Před zápasem jsme si říkali, že nemůžeme dělat jednoduché standardky, protože v tom je Zlín silný. A ve druhé minutě měli domácí roh, v šesté nějakou standardku... Prostě takový je fotbal. My jsme dneska šance neproměnili.“

Ale i domácí měli šance, hodně jste svůj mančaft podržel...

„Zdálo se mi, že jsme hodně drželi balon, Zlín vyčkával, byl hodně zatažený. Domácí dali brzy gól, my jsme hráli do plných a oni na brejky. Z toho možná pramenily ty jejich šance. V prvním poločase tam měli něco po brejku, pak něco v závěru, ale to bylo z rohu. Neřekl bych, že měli nějaké další vyložené šance. My jsme pak svoje příležitosti neproměnili, měli jsme jich dost.“

Je to velká komplikace vzhledem k postupu?

„Je to teprve v poločase, prohráváme 0:1, ale je to otevřené. Škoda, že jsme nedali gól, mohlo to být lepší. Víme, že nesmíme doma inkasovat, to je základ, plus k tomu, abychom postoupili nebo se alespoň prodlužovalo, potřebujeme dát gól. My to vzadu na nulu umíme, takže určitě budeme chtít dát rychlý gól, přidat druhý a třeba do poločasu rozhodnout. Teď má větší šance určitě Zlín, vede, stačí mu remíza, kdežto my musíme vyhrát. Ale my jsme doma silní a věřím, že pro nás tím zápasem ještě sezona neskončí.“

SESTŘIH: Zlín - Olomouc 1:0. Duel plný šancí rozhodl Hlinka, Ševci ukončili mizernou sérii Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zlín bude hrát v odvetě asi stejně, nemá se kam hnát. Je to pro vás varování?

„Asi bude Zlín hrát podobně, zatáhne se a bude čekat na brejky. Nečekali jsme, že takto bude hrát už doma, ale ta taktika jim vyšla, vyhráli. Zdálo se mi, že jsme místy hráli alibisticky, bylo to pomalé, neměli jsme tam tolik náběhů, nedařilo se nám soupeře překvapit. To potom šlo až ve druhém poločase. Ale jedna šance tam měla minimálně skončit gólem a byl by to pro nás lepší výsledek do odvety. Neskládáme zbraně, věřím, že tu sílu máme, abychom doma zápas vyhráli.“

Je pro vás komplikací, že dirigujete obranu bez dvou stabilních krajních beků?

„Míša Vepřek si svůj standard pokaždé odehraje, to je pro nás velká ztráta. A výkonnost Sládi (Martina Sladkého) byla také stabilní, ale myslím, že Juraj Chvátal je podobný typ, také dynamický, i když ofenzivnější, tam problém nebude. Náš kádr ale není o jedenácti hráčích, musíme ukázat, že máme dost kvalitních hráčů.“

Zatímco na Moravě ještě není jasno o postupujícím, v Teplicích vyhrála Boleslav 8:0. Co vy na to?

„Nechtěl jsem tomu věřit. Šel jsem do kabiny o přestávce a komentátor mi říkal, že je to tam nula šest. Kluci mi pak potvrdili, že je to pravda. Nevím, co se tam mohlo stát, protože nula šest za poločas, to dneska nedáte ani v poháru diviznímu mančaftu. Možná už mají tepličtí kluci koupené letenky, nevím, neumím si to vysvětlit."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Hlinka Hosté: Sestavy Domácí: Rakovan – Li. Holík, Hnaníček, P. Buchta, Gajić – Čanturišvili (74. Železník), Hlinka, Podio (86. Bačo), Jiráček (C) – Slaměna (62. Matejov), Poznar. Hosté: M. Buchta – Chvátal, Beneš, Polom, Jemelka – Zahradníček, Kalvach, Plšek (88. P. Dvořák), Houska (C), Falta (68. Lalkovič) – Yunis (61. Nešpor). Náhradníci Domácí: Dostál, Cedidla, Železník, Nečas, Jakubov, Bačo, Matejov Hosté: Mandous, Sláma, Chytil, Nešpor, Dvořák, Lalkovič, Látal Karty Hosté: Plšek Rozhodčí Ginzel – Vitner, Vaňkát Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3441 diváků

Zlín - Olomouc: Gajičovu hlavičku skvěle vykryl Buchta! 720p 360p REKLAMA

Zlín - Olomouc: Jiráček po skvělé práci Poznara v obrovské šanci, ale Buchta byl pozorný 720p 360p REKLAMA