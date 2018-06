Pozadí Coufalova přestupu do Slavie: jak reagovala Sparta, co chce Liberec?

Už to vypadalo, že Vladimír Coufal půjde do Sparty. Nyní je však blíž odchodu do Slavie. • Jaroslav Legner (Sport)

Vladimír Coufal míří do Slavie, kde by obnovil spolupráci s trenérem Jindřichem Trpišovským • Profimedia.cz

Kolem Vladimíra Coufala je pořádně živo! Ještě minulý týden se zdálo, že kapitán Liberce zamíří do Sparty. S klubem byl domluvený na podmínkách, obě strany si podaly ruce. Poslední dny ale vývojem pořádně zatočily. Podle informací deníku Sport reprezentant úplně otočil a má namířeno do Slavie. Jaké je pozadí jeho přestupu? Jakou roli v něm hrál Ludvík Karl a hráčův agent Karol Kisel? A jak do všeho zapadá čínský majitel Slavie?

Jsou to odvěcí rivalové. Nejen na trávníku, ale také v zákulisí. Za posledního dva a půl roku se Sparta a Slavia už potřetí dostaly do lítého boje o stejného hráče. V minulosti to platilo o Josefu Šuralovi, který dal před Edenem přednost Letné. Jakub Jugas loni v létě udělal opak. Stejné to s největší pravděpodobností bude i v případě Vladimíra Coufala. Už byl jednou nohou ve Spartě, nyní ale pochoduje směrem Slavia.

Ještě před několika dny se přitom zdálo, že Coufalův přestup do Sparty je hotovou věcí. Vedení rudých začátkem minulého týdne sedělo se samotným hráčem a jeho agenty. Obě strany se shodly na podmínkách spolupráce, podaly si ruce. Jakmile ovšem zástupci Letenských vytáhli smlouvu, začal hráčův agent Karel Kisel couvat. K podpisu a oficiálnímu stvrzení dohody tedy nedošlo.

Podle informací deníku Sport to ze strany Coufalova agenta byla především hra o čas. Na Letné podezřívají libereckého bosse Ludvíka Karla, že od začátku jednal se Slavií ve shodě a Coufala pro ni „podržel“.

Sparta totiž měla představovat pouze záchytný bod pro případ, že by nedopadl přestup do Slavie.